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В Италии полицейские спасли женщину, попросившую привезти ей "пиццу"
В Италии полицейские спасли женщину, попросившую привезти ей "пиццу"
Миланская полиция пришла на помощь местной жительнице, которая не могла прямо сказать, что находится в беде, поэтому позвонила в участок и попросила привезти... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T22:39
2021-03-03T22:40
марокко
милан
италия
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РИМ, 3 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Миланская полиция пришла на помощь местной жительнице, которая не могла прямо сказать, что находится в беде, поэтому позвонила в участок и попросила привезти пиццу, сообщает полицейское управление города.Операторы сообщили о подозрительном звонке в полицию, где поняли, что речь идет о бытовом насилии: прибывший на место вызова патруль обнаружил гражданина Марокко и его бывшую девушку со следами побоев.В ноябре прошлого года в итальянском интернете запустили кампанию #call4margherita ("Закажи "Маргариту" по телефону"), которая призвана помочь жертвам домашних побоев без опаски сообщать о них правоохранителям.В данном случае 33-летняя марокканка согласилась встретиться со своим бывшим парнем, чтобы передать ему старые вещи. Молодой человек, с которым она рассталась в январе, жаловался ей, что чувствует себя очень плохо.Как сообщает газета Corriere della Sera, встреча произошла в гостиничном номере, где проживала девушка. Мужчина быстро перешел от угроз к физическому воздействию, дважды ударил бывшую подругу в область уха и плеча и отобрал телефон. Девушка смогла его успокоить и выйти из номера под предлогом заказа пиццы. Полицейским она позже объяснила, что не хотела, чтобы кто-нибудь услышал ее звонок о помощи.Уже в участке жертва рассказала, что бойфренд из-за ревности регулярно избивал ее на протяжении последних месяцев. О насилии она не сообщала, боясь, что 25-летний ухажер окажется в тюрьме. В день происшествия она, по ее словам, почувствовала, что может погибнуть.По сообщению полиции, девушка получила медицинскую помощь в больнице, а марокканца арестовали за нанесение телесных повреждений. Как отмечает Corriere, на следующий день он был освобожден из тюрьмы в ожидании судебного процесса. В отношении него пока вынесен запрет на проживание в Милане.
https://ria.ru/20201207/telo-1588061279.html
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марокко, милан, италия

В Италии полицейские спасли женщину, попросившую привезти ей "пиццу"

22:39 03.03.2021 (обновлено: 22:40 03.03.2021)
 
© Fotolia / KadmyИтальянский полицейский
Итальянский полицейский - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Fotolia / Kadmy
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РИМ, 3 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Миланская полиция пришла на помощь местной жительнице, которая не могла прямо сказать, что находится в беде, поэтому позвонила в участок и попросила привезти пиццу, сообщает полицейское управление города.
Операторы сообщили о подозрительном звонке в полицию, где поняли, что речь идет о бытовом насилии: прибывший на место вызова патруль обнаружил гражданина Марокко и его бывшую девушку со следами побоев.
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В данном случае 33-летняя марокканка согласилась встретиться со своим бывшим парнем, чтобы передать ему старые вещи. Молодой человек, с которым она рассталась в январе, жаловался ей, что чувствует себя очень плохо.
Как сообщает газета Corriere della Sera, встреча произошла в гостиничном номере, где проживала девушка. Мужчина быстро перешел от угроз к физическому воздействию, дважды ударил бывшую подругу в область уха и плеча и отобрал телефон. Девушка смогла его успокоить и выйти из номера под предлогом заказа пиццы. Полицейским она позже объяснила, что не хотела, чтобы кто-нибудь услышал ее звонок о помощи.
Уже в участке жертва рассказала, что бойфренд из-за ревности регулярно избивал ее на протяжении последних месяцев. О насилии она не сообщала, боясь, что 25-летний ухажер окажется в тюрьме. В день происшествия она, по ее словам, почувствовала, что может погибнуть.
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По сообщению полиции, девушка получила медицинскую помощь в больнице, а марокканца арестовали за нанесение телесных повреждений. Как отмечает Corriere, на следующий день он был освобожден из тюрьмы в ожидании судебного процесса. В отношении него пока вынесен запрет на проживание в Милане.
 
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