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Синоптик рассказал, когда "барическая пила" покинет Москву
Синоптик рассказал, когда "барическая пила" покинет Москву
"Барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта, циклоны будут проноситься над столицей со... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:50
2021-03-03T18:40
погода
москва
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта, циклоны будут проноситься над столицей со скоростью автомобиля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее синоптики прогнозировали "барическую пилу" в праздничные выходные на 23 февраля, позднее сообщалось, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта."Барическая пила нас ожидает как минимум в первой половине этого месяца, потом более или менее стабильность будет. Скачки давления продолжатся по полной программе, потому что завтра мы "рухнем" на 10 единиц, послезавтра мы поднимемся на 10 единиц, потом еще поднимемся, потом в воскресенье понизимся уже на 17 единиц", - рассказал Тишковец.По его словам, в Москве будет резко меняться и погода: в среду ждут хорошую, в четверг она испортится, "холод попрет", потом опять потеплеет, затем ожидается "арктическое вторжение" на 8-9 марта с зимними морозами."Барическая пила продолжится - такие смены воздушных масс под бешеным струйным течением, которые будут циклоны над нами проносить на высоких скоростях автомобиля. И это будет меняться очень быстро, а вместе с ним и давление", - отметил синоптик.
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погода, москва, общество

Синоптик рассказал, когда "барическая пила" покинет Москву

11:50 03.03.2021 (обновлено: 18:40 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта, циклоны будут проноситься над столицей со скоростью автомобиля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптики прогнозировали "барическую пилу" в праздничные выходные на 23 февраля, позднее сообщалось, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта.
"Барическая пила нас ожидает как минимум в первой половине этого месяца, потом более или менее стабильность будет. Скачки давления продолжатся по полной программе, потому что завтра мы "рухнем" на 10 единиц, послезавтра мы поднимемся на 10 единиц, потом еще поднимемся, потом в воскресенье понизимся уже на 17 единиц", - рассказал Тишковец.
По его словам, в Москве будет резко меняться и погода: в среду ждут хорошую, в четверг она испортится, "холод попрет", потом опять потеплеет, затем ожидается "арктическое вторжение" на 8-9 марта с зимними морозами.
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"Барическая пила продолжится - такие смены воздушных масс под бешеным струйным течением, которые будут циклоны над нами проносить на высоких скоростях автомобиля. И это будет меняться очень быстро, а вместе с ним и давление", - отметил синоптик.
 
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