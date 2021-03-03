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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210303/opyt-1599730461.html
Россия изучает опыт КНР по созданию систем квантовой связи
Россия изучает опыт КНР по созданию систем квантовой связи
Эксперты российского проекта "План 5-100" рассказали ИА Sputnik, что Россия изучает передовой опыт Китая по разработке систем квантовой связи. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:33
2021-03-03T12:33
россия-китай: главное
китай
технологии
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МОСКВА, 3 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Эксперты российского проекта "План 5-100" рассказали ИА Sputnik, что Россия изучает передовой опыт Китая по разработке систем квантовой связи.Россия приняла дорожную карту развития квантовой связи в 2020 году. На первом этапе будет реализован проект экспериментальной квантовой магистрали Москва--Санкт-Петербург протяженностью 800 километров. Пилотный участок линии будет введен в эксплуатацию уже в 2021 году.Директор Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" при МИСиС Юрий Курочкин рассказал: "Сегодня Китай является лидером в области квантовой коммуникации и создал сложную квантовую сеть, в том числе 2000 километров международной сети, тысячи километров городских сетей и средств спутниковой связи. Проекты квантовых сетей есть и в России, и в ЕС, и в США, но они находятся на начальной стадии. Кроме того, Китай в настоящее время является первой и единственной страной со спутниковой квантовой защищенной связью".Владимир Егоров, директор лаборатории квантовых коммуникаций, руководитель лаборатории квантовой информатики Национального исследовательского университета ИТМО, считает, что квантовая защита информации сегодня имеет практическое значение, поскольку у нее есть преимущества даже перед лицом традиционных неквантовых угроз. "Пока нет квантового компьютера и не все потенциальные пользователи понимают необходимость принятия квантовых технологий, Китай также сталкивается с трудностями в этом отношении. Мы уделяем пристальное внимание тем бизнес-моделям и услугам, которые предлагает Китай. Китай обладает передовым опытом в этой области. Это очень интересный опыт. Для России технология не является недостижимой", - отметил он.
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353
60
китай, технологии

Россия изучает опыт КНР по созданию систем квантовой связи

12:33 03.03.2021
 
© Aalto UniversityКвантовая схема
Квантовая схема - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Aalto University
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Эксперты российского проекта "План 5-100" рассказали ИА Sputnik, что Россия изучает передовой опыт Китая по разработке систем квантовой связи.
Россия приняла дорожную карту развития квантовой связи в 2020 году. На первом этапе будет реализован проект экспериментальной квантовой магистрали Москва--Санкт-Петербург протяженностью 800 километров. Пилотный участок линии будет введен в эксплуатацию уже в 2021 году.
Директор Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" при МИСиС Юрий Курочкин рассказал: "Сегодня Китай является лидером в области квантовой коммуникации и создал сложную квантовую сеть, в том числе 2000 километров международной сети, тысячи километров городских сетей и средств спутниковой связи. Проекты квантовых сетей есть и в России, и в ЕС, и в США, но они находятся на начальной стадии. Кроме того, Китай в настоящее время является первой и единственной страной со спутниковой квантовой защищенной связью".
Владимир Егоров, директор лаборатории квантовых коммуникаций, руководитель лаборатории квантовой информатики Национального исследовательского университета ИТМО, считает, что квантовая защита информации сегодня имеет практическое значение, поскольку у нее есть преимущества даже перед лицом традиционных неквантовых угроз. "Пока нет квантового компьютера и не все потенциальные пользователи понимают необходимость принятия квантовых технологий, Китай также сталкивается с трудностями в этом отношении. Мы уделяем пристальное внимание тем бизнес-моделям и услугам, которые предлагает Китай. Китай обладает передовым опытом в этой области. Это очень интересный опыт. Для России технология не является недостижимой", - отметил он.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологии
 
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