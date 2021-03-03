https://ria.ru/20210303/opyt-1599730461.html

Россия изучает опыт КНР по созданию систем квантовой связи

Россия изучает опыт КНР по созданию систем квантовой связи

Эксперты российского проекта "План 5-100" рассказали ИА Sputnik, что Россия изучает передовой опыт Китая по разработке систем квантовой связи. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:33

2021-03-03T12:33

2021-03-03T12:33

россия-китай: главное

китай

технологии

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МОСКВА, 3 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Эксперты российского проекта "План 5-100" рассказали ИА Sputnik, что Россия изучает передовой опыт Китая по разработке систем квантовой связи.Россия приняла дорожную карту развития квантовой связи в 2020 году. На первом этапе будет реализован проект экспериментальной квантовой магистрали Москва--Санкт-Петербург протяженностью 800 километров. Пилотный участок линии будет введен в эксплуатацию уже в 2021 году.Директор Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" при МИСиС Юрий Курочкин рассказал: "Сегодня Китай является лидером в области квантовой коммуникации и создал сложную квантовую сеть, в том числе 2000 километров международной сети, тысячи километров городских сетей и средств спутниковой связи. Проекты квантовых сетей есть и в России, и в ЕС, и в США, но они находятся на начальной стадии. Кроме того, Китай в настоящее время является первой и единственной страной со спутниковой квантовой защищенной связью".Владимир Егоров, директор лаборатории квантовых коммуникаций, руководитель лаборатории квантовой информатики Национального исследовательского университета ИТМО, считает, что квантовая защита информации сегодня имеет практическое значение, поскольку у нее есть преимущества даже перед лицом традиционных неквантовых угроз. "Пока нет квантового компьютера и не все потенциальные пользователи понимают необходимость принятия квантовых технологий, Китай также сталкивается с трудностями в этом отношении. Мы уделяем пристальное внимание тем бизнес-моделям и услугам, которые предлагает Китай. Китай обладает передовым опытом в этой области. Это очень интересный опыт. Для России технология не является недостижимой", - отметил он.

https://ria.ru/20210301/sputniki-1599407071.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии