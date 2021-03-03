https://ria.ru/20210303/opoveschenie-1599681153.html
В России 3 марта проведут проверку систем оповещения населения
В России 3 марта проведут проверку систем оповещения населения
Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах России в среду, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:24
2021-03-03T00:24
2021-03-03T05:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах России в среду, сообщили РИА Новости в МЧС.Проверка проводится с целью отработать доведение до населения информации об опасностях, связанных с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. МЧС просит сохранять спокойствие.Подобная проверка также запланирована на 6 октября.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество