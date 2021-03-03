https://ria.ru/20210303/opeka-1599756565.html

Детей, которых мать оставила раздетыми в лесу, передадут родственнику

Детей, которых мать оставила раздетыми в лесу, передадут родственнику

Детей, которых мать пыталась заморозить в лесу в Москве, передают дяде в среду, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:22

2021-03-03T14:22

2021-03-03T14:38

анна кузнецова

ольга ярославская

новая москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Детей, которых мать пыталась заморозить в лесу в Москве, передают дяде в среду, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в Новой Москве мать пыталась убить трех детей, раздев их догола в лесу и бросив на 15-градусном морозе, возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, детей доставили в больницу с обморожениями различной степени. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья."Сегодня их отдают дяде. Пока временная опека, мать не лишена родительских прав, пока идет следствие", - сказала Ярославская.Как рассказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, дети выписаны из Морозовской больницы и собираются уехать в Чувашию вместе с дядей, на которого оформлена временная опека."Отдельный вопрос будет по образованию, потому что старший у нас пропустил полгода школы. Нужно будет помочь решить вопрос с образованием. Устроены будут дети в садики и школы... Мы будем следить за ситуацией. На связи с уполномоченным по правам ребенка (в Чувашии). Подключены будут все ведомства, чтобы эту семью сопровождали дальше, чтобы была оказана вся необходимая помощь", - пояснила она.Также, по ее словам, на данный момент мать детей находится в медицинском учреждении, идет процедура освидетельствования в рамках возбужденного уголовного дела.В свою очередь главный врач Морозовской больницы Валерий Горев отметил, что на сегодняшний день состояние всех трех детей удовлетворительное, сверхъестественных восстановительных процедур не требуется."Наступил тот день, когда мы можем спокойно выписать детей без опасения того, что в дальнейшем будут какие-то неблагоприятные прогнозы... К счастью, и для детей и для всех нас история закончилась успешно.... В отношении старшего ребенка мы сформировали и даем благоприятный прогноз на полное восстановление функций голеностопного сустава и ступни", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210212/deti-1597268390.html

https://ria.ru/20210212/deti-1597218668.html

новая москва

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, ольга ярославская, новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия