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Наука
https://ria.ru/20210303/onkologiya-1599682614.html
Несварение желудка оказалось признаком смертельного заболевания
Несварение желудка оказалось признаком смертельного заболевания
Несварение желудка может быть признаком смертельно опасного заболевания, об этом пишет Express со ссылкой на данные британских врачей. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T01:06
2021-03-03T01:06
наука
онкология
весь мир
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несварение желудка может быть признаком смертельно опасного заболевания, об этом пишет Express со ссылкой на данные британских врачей.Речь идет о раке поджелудочной железы. Как правило пациенты, страдающие от данного вида онкологии, испытывают чувство жжения в груди и горький неприятный привкус во рту. Также на заболевание указывают распространяющийся до спины общий дискомфорт в области живота. Болевые ощущения могут быть постоянными или же периодическими, в лежачем состоянии самочувствие больного ухудшается. Неприятные симптомы также усиливаются после употребления пищи.Кроме того, в случае возникновения рака поджелудочной железы человек может резко похудеть. Больные также страдают от тошноты, жалуются на потерю аппетита, диарею либо запор.Специалисты настоятельно рекомендуют при появлении перечисленных симптомов обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование и начать лечение.Рак поджелудочной железы – злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани или протоков поджелудочной железы. Симптомы данного заболевания часто не специфичны и не выражены, в связи с чем опухоль во многих случаях обнаруживается на поздних стадиях процесса.Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что образование тромбов может свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний. По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные состояния.
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онкология, весь мир

Несварение желудка оказалось признаком смертельного заболевания

01:06 03.03.2021
 
© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Fotolia / Spectral-Design
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несварение желудка может быть признаком смертельно опасного заболевания, об этом пишет Express со ссылкой на данные британских врачей.
Речь идет о раке поджелудочной железы. Как правило пациенты, страдающие от данного вида онкологии, испытывают чувство жжения в груди и горький неприятный привкус во рту. Также на заболевание указывают распространяющийся до спины общий дискомфорт в области живота. Болевые ощущения могут быть постоянными или же периодическими, в лежачем состоянии самочувствие больного ухудшается. Неприятные симптомы также усиливаются после употребления пищи.
Кроме того, в случае возникновения рака поджелудочной железы человек может резко похудеть. Больные также страдают от тошноты, жалуются на потерю аппетита, диарею либо запор.
Специалисты настоятельно рекомендуют при появлении перечисленных симптомов обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование и начать лечение.
Рак легких - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 01:41Наука
Назван неожиданный предвестник рака
Рак поджелудочной железы – злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани или протоков поджелудочной железы. Симптомы данного заболевания часто не специфичны и не выражены, в связи с чем опухоль во многих случаях обнаруживается на поздних стадиях процесса.
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что образование тромбов может свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний. По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные состояния.
 
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