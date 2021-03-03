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https://ria.ru/20210303/ogranicheniya-1599832483.html
Источник анонсировал снятие ограничений по коронавирусу в Подмосковье
Источник анонсировал снятие ограничений по коронавирусу в Подмосковье
Ограничения на заполняемость театров и концертных залов планируют снять в Подмосковье до конца недели, готовится соответствующее постановление губернатора,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T21:06
2021-03-03T21:06
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Ограничения на заполняемость театров и концертных залов планируют снять в Подмосковье до конца недели, готовится соответствующее постановление губернатора, сказал РИА Новости источник в облправительстве.В середине февраля министерство культуры Подмосковья выпустило распоряжение, согласно которому театрам, кинозалам, концертным организациям разрешено одновременное присутствие зрителей не более 75% от количества мест. При этом в документе отмечалось, что эпидтребования Роспотребнадзора сохранятся."До конца недели снимем все ограничения. Ждём постановления губернатора", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда в Подмосковье заполняемость театров вернётся к "доковидным" показателям.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)

Источник анонсировал снятие ограничений по коронавирусу в Подмосковье

21:06 03.03.2021
 
© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Depositphotos / photosoupy
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Ограничения на заполняемость театров и концертных залов планируют снять в Подмосковье до конца недели, готовится соответствующее постановление губернатора, сказал РИА Новости источник в облправительстве.
В середине февраля министерство культуры Подмосковья выпустило распоряжение, согласно которому театрам, кинозалам, концертным организациям разрешено одновременное присутствие зрителей не более 75% от количества мест. При этом в документе отмечалось, что эпидтребования Роспотребнадзора сохранятся.
"До конца недели снимем все ограничения. Ждём постановления губернатора", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда в Подмосковье заполняемость театров вернётся к "доковидным" показателям.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)
 
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