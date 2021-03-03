https://ria.ru/20210303/ogranicheniya-1599832483.html

Источник анонсировал снятие ограничений по коронавирусу в Подмосковье

Источник анонсировал снятие ограничений по коронавирусу в Подмосковье

Ограничения на заполняемость театров и концертных залов планируют снять в Подмосковье до конца недели, готовится соответствующее постановление губернатора,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T21:06

2021-03-03T21:06

2021-03-03T21:06

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Ограничения на заполняемость театров и концертных залов планируют снять в Подмосковье до конца недели, готовится соответствующее постановление губернатора, сказал РИА Новости источник в облправительстве.В середине февраля министерство культуры Подмосковья выпустило распоряжение, согласно которому театрам, кинозалам, концертным организациям разрешено одновременное присутствие зрителей не более 75% от количества мест. При этом в документе отмечалось, что эпидтребования Роспотребнадзора сохранятся."До конца недели снимем все ограничения. Ждём постановления губернатора", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда в Подмосковье заполняемость театров вернётся к "доковидным" показателям.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)