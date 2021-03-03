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Военная база на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу
Военная база на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу
Десять ракет выпущены по иракской военной базе "Айн аль-Асад" на западе страны, сообщило в среду информационное агентство INA со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:57
2021-03-03T09:57
касем сулеймани
багдад (город)
ирак
сша
в мире
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Десять ракет выпущены по иракской военной базе "Айн аль-Асад" на западе страны, сообщило в среду информационное агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности."Десять ракет упали на территории базы "Айн аль-Асад" в провинции Анбар", - говорится в сообщении.Ранее агентство информировало со ссылкой на пресс-службу органов безопасности страны, что по базе были выпущены пять ракет, в результате обстрела жертв нет.База "Айн аль-Асад" расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2000 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://ria.ru/20210228/irak-1599319168.html
багдад (город)
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касем сулеймани, багдад (город), ирак, сша, в мире

Военная база на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

09:57 03.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Десять ракет выпущены по иракской военной базе "Айн аль-Асад" на западе страны, сообщило в среду информационное агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Десять ракет упали на территории базы "Айн аль-Асад" в провинции Анбар", - говорится в сообщении.
Ранее агентство информировало со ссылкой на пресс-службу органов безопасности страны, что по базе были выпущены пять ракет, в результате обстрела жертв нет.
База "Айн аль-Асад" расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.
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Парламент Ирака 5 января 2000 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
 
Касем СулейманиБагдад (город)ИракСШАВ мире
 
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