Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/myasnikov-1599763451.html
Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19
Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал врачей различать "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонию". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:59
2021-03-03T15:21
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_86:479:2875:2048_1920x0_80_0_0_cfd8ee87d73575b5b1c505dadb087c99.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал врачей различать "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонию".По его словам, это разные болезни и лечить их нужно по-разному. Одна из ошибок — использовать в обоих случаях кроворазжижающие препараты, которые показаны при легкой форме COVID-19. Врач добавил, что при легком течении заболевшему достаточно соблюдать постельный режим, при необходимости принимать парацетамол и пить много жидкости.
https://ria.ru/20210302/myasnikov-1599574840.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_60c1c7ab6d106140a275858d21907093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), общество

Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19

14:59 03.03.2021 (обновлено: 15:21 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал врачей различать "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонию".
По его словам, это разные болезни и лечить их нужно по-разному. Одна из ошибок — использовать в обоих случаях кроворазжижающие препараты, которые показаны при легкой форме COVID-19.

"Я лично знаю людей, которые умирали от кровоизлияния в мозг. Это разновидность самоубийства и вредительства", — сказал он в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live".

Врач добавил, что при легком течении заболевшему достаточно соблюдать постельный режим, при необходимости принимать парацетамол и пить много жидкости.
Фармацевт в атеке - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 12:35
Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния