https://ria.ru/20210303/myasnikov-1599763451.html
Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19
Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал врачей различать "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонию". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:59
2021-03-03T14:59
2021-03-03T15:21
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал врачей различать "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонию".По его словам, это разные болезни и лечить их нужно по-разному. Одна из ошибок — использовать в обоих случаях кроворазжижающие препараты, которые показаны при легкой форме COVID-19. Врач добавил, что при легком течении заболевшему достаточно соблюдать постельный режим, при необходимости принимать парацетамол и пить много жидкости.
https://ria.ru/20210302/myasnikov-1599574840.html
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александр мясников (врач), общество