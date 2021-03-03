https://ria.ru/20210303/myasnikov-1599763451.html

Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19

Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал врачей различать "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонию". РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:59

2021-03-03T14:59

2021-03-03T15:21

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал врачей различать "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонию".По его словам, это разные болезни и лечить их нужно по-разному. Одна из ошибок — использовать в обоих случаях кроворазжижающие препараты, которые показаны при легкой форме COVID-19. Врач добавил, что при легком течении заболевшему достаточно соблюдать постельный режим, при необходимости принимать парацетамол и пить много жидкости.

https://ria.ru/20210302/myasnikov-1599574840.html

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2021

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александр мясников (врач), общество