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В Италии без зрителей начался фестиваль в Сан-Ремо
В Италии без зрителей начался фестиваль в Сан-Ремо
Очередной ежегодный фестиваль итальянской эстрады в Сан-Ремо открылся во вторник вечером со всеми ограничениями, которые принесла пандемия коронавируса. Главным РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:06
2021-03-03T11:06
2021-03-03T11:07
коронавирус covid-19
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РИМ, 3 мар – РИА Новости. Очередной ежегодный фестиваль итальянской эстрады в Сан-Ремо открылся во вторник вечером со всеми ограничениями, которые принесла пандемия коронавируса. Главным отличием 71-го по счету песенного конкурса станет отсутствие зрителей в театре "Аристон" в курортном городке на Лигурийском побережье.Как и в прошлом году, главный приз "Золотая пальма" достанется одному из 26 конкурсантов. Также за отдельную награду поборются восемь молодых артистов. Имена победителей будут объявлены в ночь на воскресенье после заключительного концерта.Впервые за всю историю фестиваля зрители не смогут увидеть выступления артистов вживую – помимо конкурсантов в концертном зале окажутся только ведущие праздника и музыканты. Более того, сам городок Сан-Ремо попал под усиленные меры по борьбе с инфекцией: власти Лигурии отнесли его в "оранжевую" зону ограничений, что помимо прочего влечет закрытие ресторанов и баров за исключением работы навынос.Несмотря на все принятые меры, в рамках которых тест на COVID-19 должны сдавать работники фестиваля, в день открытия 71-го по счету фестиваля стало известно о заражении одного из членов команды, участника первого вечера. Певец под псевдонимом Ирама был вынужден отменить свое выступление, а организаторы – найти ему временную замену.Освещением фестиваля на месте занимаются порядка сотни журналистов, для которых в зале прессы организовали рабочие места на расстоянии и установили перегородки из плексигласа. По сообщению работников прессы, их коллег в прошлые годы набиралось до полутора тысяч. Непривычно пустыми выглядят улицы Сан-Ремо: рестораны стоят без посетителей, такси остались без пассажиров, а гостиницы не заняты и наполовину.
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коронавирус covid-19, италия, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, лигурия, фестиваль сан-ремо, сан-ремо
РИМ, 3 мар – РИА Новости. Очередной ежегодный фестиваль итальянской эстрады в Сан-Ремо открылся во вторник вечером со всеми ограничениями, которые принесла пандемия коронавируса. Главным отличием 71-го по счету песенного конкурса станет отсутствие зрителей в театре "Аристон" в курортном городке на Лигурийском побережье.
Как и в прошлом году, главный приз "Золотая пальма" достанется одному из 26 конкурсантов. Также за отдельную награду поборются восемь молодых артистов. Имена победителей будут объявлены в ночь на воскресенье после заключительного концерта.
Впервые за всю историю фестиваля зрители не смогут увидеть
выступления артистов вживую – помимо конкурсантов в концертном зале окажутся только ведущие праздника и музыканты. Более того, сам городок Сан-Ремо попал под усиленные меры по борьбе с инфекцией: власти Лигурии отнесли его в "оранжевую" зону ограничений, что помимо прочего влечет закрытие ресторанов и баров за исключением работы навынос.
Несмотря на все принятые меры, в рамках которых тест на COVID-19 должны сдавать работники фестиваля, в день открытия 71-го по счету фестиваля стало известно о заражении одного из членов команды, участника первого вечера. Певец под псевдонимом Ирама был вынужден отменить свое выступление, а организаторы – найти ему временную замену.
Освещением фестиваля на месте занимаются порядка сотни журналистов, для которых в зале прессы организовали рабочие места на расстоянии и установили перегородки из плексигласа. По сообщению работников прессы, их коллег в прошлые годы набиралось до полутора тысяч. Непривычно пустыми выглядят улицы Сан-Ремо: рестораны стоят без посетителей, такси остались без пассажиров, а гостиницы не заняты и наполовину.