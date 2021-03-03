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В ФМБА рассказали о тысячах мутаций коронавируса, не угрожающих людям
В ФМБА рассказали о тысячах мутаций коронавируса, не угрожающих людям
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что 3,5 тысячи выявленных в РФ мутаций коронавируса среди... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:51
2021-03-03T15:51
2021-03-03T15:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что 3,5 тысячи выявленных в РФ мутаций коронавируса среди населения не распространяются."ФМБА на протяжении нескольких месяцев проводит постоянное эпидемиологическое наблюдение за ситуацией, и где-то с мая прошлого года мы выявили около 3,5 тысячи мутаций SARS-CoV-2. Из них практически все не имеют никаких последствий … абсолютно нейтральные. Более того, они не распространяются среди популяции", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210302/shtamm-1599654352.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество