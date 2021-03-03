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Мурашко отметил снижение заболеваемости COVID-19
Мурашко отметил снижение заболеваемости COVID-19
В России отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но дальнейшее развитие эпидпроцесса будут зависеть от проводимых мероприятий, заявил... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:04
2021-03-03T09:04
2021-03-03T09:04
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. В России отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но дальнейшее развитие эпидпроцесса будут зависеть от проводимых мероприятий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По заболеваемости: мы отмечаем снижение заболеваемости по Российской Федерации, и снижение это идет уже на протяжении последних нескольких недель. Количество заболевших снижается", - сказал он журналистам.Развитие дальнейшего инфекционного процесса, по его словам, в первую очередь будет зависеть от мероприятий, которые проводятся. "По-прежнему нужно соблюдать противоэпидемический режим", - добавил Мурашко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество