https://ria.ru/20210303/murashko-1599695805.html

Мурашко отметил снижение заболеваемости COVID-19

Мурашко отметил снижение заболеваемости COVID-19

В России отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но дальнейшее развитие эпидпроцесса будут зависеть от проводимых мероприятий, заявил... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:04

2021-03-03T09:04

2021-03-03T09:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. В России отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но дальнейшее развитие эпидпроцесса будут зависеть от проводимых мероприятий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По заболеваемости: мы отмечаем снижение заболеваемости по Российской Федерации, и снижение это идет уже на протяжении последних нескольких недель. Количество заболевших снижается", - сказал он журналистам.Развитие дальнейшего инфекционного процесса, по его словам, в первую очередь будет зависеть от мероприятий, которые проводятся. "По-прежнему нужно соблюдать противоэпидемический режим", - добавил Мурашко.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество