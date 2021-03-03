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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/murashko-1599692970.html
Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения Новосибирского... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:19
2021-03-03T12:11
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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НОВОСИБИРСК, 3 мар — РИА Новости. Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна."Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует &lt;…&gt; Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации &lt;…&gt; Завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет "ЭпиВакКороны". Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому все движется в штатном режиме", — рассказал он.Мурашко отметил, что последние недели в России наблюдается снижение заболеваемости, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от вакцинопрофилактики и других действий."Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором", — напомнил он.Министр еще раз призвал всех быть ответственными и проявлять заботу о близких, особенно о пожилых людях.По его мнению, при соблюдении всех мер и активной прививочной кампании коллективный иммунитет у россиян сформируется в первом полугодии.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

08:19 03.03.2021 (обновлено: 12:11 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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НОВОСИБИРСК, 3 мар — РИА Новости. Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна.
"Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует <…> Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации <…> Завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет "ЭпиВакКороны". Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому все движется в штатном режиме", — рассказал он.
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Мурашко отметил, что последние недели в России наблюдается снижение заболеваемости, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от вакцинопрофилактики и других действий.
"Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором", — напомнил он.
Министр еще раз призвал всех быть ответственными и проявлять заботу о близких, особенно о пожилых людях.
По его мнению, при соблюдении всех мер и активной прививочной кампании коллективный иммунитет у россиян сформируется в первом полугодии.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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