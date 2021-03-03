https://ria.ru/20210303/murashko-1599692970.html

Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения Новосибирского... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:19

2021-03-03T08:19

2021-03-03T12:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg

НОВОСИБИРСК, 3 мар — РИА Новости. Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна."Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует <…> Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации <…> Завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет "ЭпиВакКороны". Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому все движется в штатном режиме", — рассказал он.Мурашко отметил, что последние недели в России наблюдается снижение заболеваемости, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от вакцинопрофилактики и других действий."Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором", — напомнил он.Министр еще раз призвал всех быть ответственными и проявлять заботу о близких, особенно о пожилых людях.По его мнению, при соблюдении всех мер и активной прививочной кампании коллективный иммунитет у россиян сформируется в первом полугодии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/koronavirus-1599503496.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество