https://ria.ru/20210303/moskva-1599691950.html
Москвичей предупредили о "гребне антициклона"
Москвичей предупредили о "гребне антициклона"
Облачная весенняя погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:06
2021-03-03T08:06
2021-03-03T09:30
елена волосюк
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599377932_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_288a5799c17fbe3016b997a3cf32c7ee.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Облачная весенняя погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра "Фобос" Елена Волосюк."К утру сегодня подморозило до минус двух градусов, по данным на семь часов утра, было минус 2,3, поэтому сегодня будет прохладнее, чем накануне. Благодаря влиянию гребня антициклона в Москве ожидается облачная погода, с прояснениями, без существенных осадков", — отметила собеседница агентства.Она добавила, что такой температурный режим на пару градусов выше нормы для начала марта.Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже среднего показателя.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что эта неделя в европейской части России станет аномально теплой: температура будет выше нормы в диапазоне от двух до пяти градусов. При этом уже к выходным столбик термометра ночью опустится до нуля градусов, днем тоже будет холодно.
https://ria.ru/20210301/vesna-1599471616.html
https://ria.ru/20210301/pogoda-1599363196.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599377932_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_088c44fe84c875df5f0f868075b741b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество