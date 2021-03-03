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Москвичей предупредили о "гребне антициклона"
Москвичей предупредили о "гребне антициклона"
Облачная весенняя погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:06
2021-03-03T09:30
елена волосюк
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Облачная весенняя погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра "Фобос" Елена Волосюк."К утру сегодня подморозило до минус двух градусов, по данным на семь часов утра, было минус 2,3, поэтому сегодня будет прохладнее, чем накануне. Благодаря влиянию гребня антициклона в Москве ожидается облачная погода, с прояснениями, без существенных осадков", — отметила собеседница агентства.Она добавила, что такой температурный режим на пару градусов выше нормы для начала марта.Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже среднего показателя.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что эта неделя в европейской части России станет аномально теплой: температура будет выше нормы в диапазоне от двух до пяти градусов. При этом уже к выходным столбик термометра ночью опустится до нуля градусов, днем тоже будет холодно.
https://ria.ru/20210301/vesna-1599471616.html
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елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей предупредили о "гребне антициклона"

08:06 03.03.2021 (обновлено: 09:30 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Облачная весенняя погода без существенных осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра "Фобос" Елена Волосюк.
"К утру сегодня подморозило до минус двух градусов, по данным на семь часов утра, было минус 2,3, поэтому сегодня будет прохладнее, чем накануне. Благодаря влиянию гребня антициклона в Москве ожидается облачная погода, с прояснениями, без существенных осадков", — отметила собеседница агентства.
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1 марта, 17:25
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло
Она добавила, что такой температурный режим на пару градусов выше нормы для начала марта.
Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже среднего показателя.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что эта неделя в европейской части России станет аномально теплой: температура будет выше нормы в диапазоне от двух до пяти градусов. При этом уже к выходным столбик термометра ночью опустится до нуля градусов, днем тоже будет холодно.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в европейской части России
 
Елена ВолосюкМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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