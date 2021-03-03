https://ria.ru/20210303/moroz-1599744512.html

Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах

Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах

Длинные мартовские выходные в Москве будут по-зимнему холодными, 9 марта морозы окрепнут до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:31

2021-03-03T13:31

2021-03-03T14:01

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Длинные мартовские выходные в Москве будут по-зимнему холодными, 9 марта морозы окрепнут до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в субботу в тылу циклона ночью похолодает до минус 10 - минус 15, днем минус 4 - минус 9, местами снег. В воскресенье теплая фронтальная система обрушится снегопадами, штормовым ветром до 15-20 метров в секунду, метелями с ухудшением видимости. Ночью ожидается минус 7 - минус 12, днем ненадолго температура повысится до 0 - плюс 5."8 марта нагрянет полярный холодный атмосферный фронт с зарядами снега, в течение суток понижение до минус 7 - минус 12. 9 марта морозы окрепнут под утро до минус 15 - минус 20, днем не выше минус 9 - минус 14, что является аномалией холода и на 10-12 градусов ниже положенного по климату в марте", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в связи с наступлением серии ненастных североатлантических циклонов в ближайшие пять дней в Центральной России ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс, которые станут причиной сильных колебаний атмосферного давления."Если в среду барометры в столице показывают около нормы – 747 миллиметров ртутного столба, то в четверг атмосферное давление рухнет на 12 единиц вниз, после чего в пятницу снова резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять резкое падение до барического дна – 731 миллиметр ртутного столба, и потом опять взлет. То есть, практически каждые сутки мы будем стремительно "погружаться" в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток", - подчеркнул Тишковец.Метеоролог уточнил, что такие значимые изменения атмосферного давления – более чем на 7-10 единиц за сутки – будут по графику напоминать ярко выраженные барическую "пилу", что самым негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/pogoda-1599733915.html

москва

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погода, евгений тишковец, москва, общество