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Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах
Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах
Длинные мартовские выходные в Москве будут по-зимнему холодными, 9 марта морозы окрепнут до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:31
2021-03-03T14:01
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Длинные мартовские выходные в Москве будут по-зимнему холодными, 9 марта морозы окрепнут до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в субботу в тылу циклона ночью похолодает до минус 10 - минус 15, днем минус 4 - минус 9, местами снег. В воскресенье теплая фронтальная система обрушится снегопадами, штормовым ветром до 15-20 метров в секунду, метелями с ухудшением видимости. Ночью ожидается минус 7 - минус 12, днем ненадолго температура повысится до 0 - плюс 5."8 марта нагрянет полярный холодный атмосферный фронт с зарядами снега, в течение суток понижение до минус 7 - минус 12. 9 марта морозы окрепнут под утро до минус 15 - минус 20, днем не выше минус 9 - минус 14, что является аномалией холода и на 10-12 градусов ниже положенного по климату в марте", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в связи с наступлением серии ненастных североатлантических циклонов в ближайшие пять дней в Центральной России ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс, которые станут причиной сильных колебаний атмосферного давления."Если в среду барометры в столице показывают около нормы – 747 миллиметров ртутного столба, то в четверг атмосферное давление рухнет на 12 единиц вниз, после чего в пятницу снова резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять резкое падение до барического дна – 731 миллиметр ртутного столба, и потом опять взлет. То есть, практически каждые сутки мы будем стремительно "погружаться" в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток", - подчеркнул Тишковец.Метеоролог уточнил, что такие значимые изменения атмосферного давления – более чем на 7-10 единиц за сутки – будут по графику напоминать ярко выраженные барическую "пилу", что самым негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/pogoda-1599733915.html
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах

13:31 03.03.2021 (обновлено: 14:01 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Длинные мартовские выходные в Москве будут по-зимнему холодными, 9 марта морозы окрепнут до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу в тылу циклона ночью похолодает до минус 10 - минус 15, днем минус 4 - минус 9, местами снег. В воскресенье теплая фронтальная система обрушится снегопадами, штормовым ветром до 15-20 метров в секунду, метелями с ухудшением видимости. Ночью ожидается минус 7 - минус 12, днем ненадолго температура повысится до 0 - плюс 5.
"8 марта нагрянет полярный холодный атмосферный фронт с зарядами снега, в течение суток понижение до минус 7 - минус 12. 9 марта морозы окрепнут под утро до минус 15 - минус 20, днем не выше минус 9 - минус 14, что является аномалией холода и на 10-12 градусов ниже положенного по климату в марте", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в связи с наступлением серии ненастных североатлантических циклонов в ближайшие пять дней в Центральной России ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс, которые станут причиной сильных колебаний атмосферного давления.
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 12:46
Синоптик уточнил, как долго москвичам терпеть "барическую пилу"
"Если в среду барометры в столице показывают около нормы – 747 миллиметров ртутного столба, то в четверг атмосферное давление рухнет на 12 единиц вниз, после чего в пятницу снова резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять резкое падение до барического дна – 731 миллиметр ртутного столба, и потом опять взлет. То есть, практически каждые сутки мы будем стремительно "погружаться" в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток", - подчеркнул Тишковец.
Метеоролог уточнил, что такие значимые изменения атмосферного давления – более чем на 7-10 единиц за сутки – будут по графику напоминать ярко выраженные барическую "пилу", что самым негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей.
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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