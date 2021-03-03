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National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
Американское издание The National Interest охарактеризовало российский танк Т-90М как "монстра, который становится смертоноснее с каждым днем". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T06:41
2021-03-03T16:06
россия
т-90м
сша
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американское издание The National Interest охарактеризовало российский танк Т-90М как "монстра, который становится смертоноснее с каждым днем".По словам автора материала, журналиста Марка Эпископоса, модернизация привнесла множество улучшений в конструкцию проверенного Т-90. Модель получила обновленную башню, современную систему управления огнем, комплекс динамической защиты "Реликт", усовершенствованное орудие и более мощный двигатель."Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников", — отметил обозреватель The National Interest.Российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, отметил автор. Он напомнил, что модернизация идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 "Армата".Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, это самая совершенная машина в семействе Т-90 и наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и повышенной живучести.
https://ria.ru/20210224/bumerang-1597880132.html
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россия, т-90м, сша, в мире

National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"

06:41 03.03.2021 (обновлено: 16:06 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Павел Герасимов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американское издание The National Interest охарактеризовало российский танк Т-90М как "монстра, который становится смертоноснее с каждым днем".
По словам автора материала, журналиста Марка Эпископоса, модернизация привнесла множество улучшений в конструкцию проверенного Т-90. Модель получила обновленную башню, современную систему управления огнем, комплекс динамической защиты "Реликт", усовершенствованное орудие и более мощный двигатель.
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"Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников", — отметил обозреватель The National Interest.
Российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, отметил автор. Он напомнил, что модернизация идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 "Армата".
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, это самая совершенная машина в семействе Т-90 и наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и повышенной живучести.
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