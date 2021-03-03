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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210303/mks-1599720383.html
Воздух на МКС пополнят азотом
Воздух на МКС пополнят азотом
Атмосфера на Международной космической станции (МКС) в среду будет пополнена азотом для компенсации утечки воздуха, вызванной трещинами в российском модуле... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:42
2021-03-03T11:44
хочу стать космонавтом
виктор гловер
соити ногути
земля
майкл хопкинс (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Атмосфера на Международной космической станции (МКС) в среду будет пополнена азотом для компенсации утечки воздуха, вызванной трещинами в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Ранее сообщалось, что в феврале грузовой корабль "Прогресс МС-16" доставил на станцию 40 килограммов азота."Сегодня будете выполнять наддув азотом... до 736 миллиметров (ртутного столба - ред.)", - сказал экипажу специалист подмосковного центра управления полетами. Утром давление на станции составляло 729 миллиметров.Как сообщалось, на этой неделе пройдут работы по окончательной заделке первой трещины длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в октябре 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда", они займут пять дней. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную "заплатку". Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210301/treschina-1599459832.html
https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html
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виктор гловер, соити ногути, земля, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Воздух на МКС пополнят азотом

11:42 03.03.2021 (обновлено: 11:44 03.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Атмосфера на Международной космической станции (МКС) в среду будет пополнена азотом для компенсации утечки воздуха, вызванной трещинами в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее сообщалось, что в феврале грузовой корабль "Прогресс МС-16" доставил на станцию 40 килограммов азота.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 16:28Наука
Трещину на МКС заклеят смолой из североафриканской хвои
"Сегодня будете выполнять наддув азотом... до 736 миллиметров (ртутного столба - ред.)", - сказал экипажу специалист подмосковного центра управления полетами. Утром давление на станции составляло 729 миллиметров.
Как сообщалось, на этой неделе пройдут работы по окончательной заделке первой трещины длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в октябре 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда", они займут пять дней. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную "заплатку". Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.
Спрайты - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 08:00Наука
Ученые объяснили загадочные огни, которые видели с МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
 
Хочу стать космонавтомВиктор ГловерСоити НогутиЗемляМайкл Хопкинс (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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