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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210303/mishustin-1599711306.html
Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского
Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил премьер-министра России Михаила Мишустина, которому в среду исполнилось 55 лет, орденом Даниила Московского за... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:03
2021-03-03T11:03
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
михаил мишустин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил премьер-министра России Михаила Мишустина, которому в среду исполнилось 55 лет, орденом Даниила Московского за "вклад в развитие церковно-государственных отношений", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви."Во внимание к особому вкладу в развитие церковно-государственных отношений в Российской Федерации и в связи с 55-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского (I степени). Желаю Вам крепости телесных и душевных сил, щедрой помощи Божией и преуспеяния в ответственных трудах, с усердием совершаемых Вами на пользу нашей страны", - говорится в сообщении.В поздравлении по случаю 55-летия Мишустина патриарх Кирилл отметил активные действия правительства "в борьбе с распространением губительного поветрия" и поблагодарил премьера за "неизменную поддержку общественных инициатив Московского Патриархата"."Надеюсь на дальнейшее продолжение плодотворного соработничества ради утверждения в народе нашем непреходящих нравственных ценностей, а также принципов мира, согласия и справедливости", - заключил патриарх Кирилл.
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новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь

Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского

11:03 03.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил премьер-министра России Михаила Мишустина, которому в среду исполнилось 55 лет, орденом Даниила Московского за "вклад в развитие церковно-государственных отношений", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Во внимание к особому вкладу в развитие церковно-государственных отношений в Российской Федерации и в связи с 55-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского (I степени). Желаю Вам крепости телесных и душевных сил, щедрой помощи Божией и преуспеяния в ответственных трудах, с усердием совершаемых Вами на пользу нашей страны", - говорится в сообщении.
В поздравлении по случаю 55-летия Мишустина патриарх Кирилл отметил активные действия правительства "в борьбе с распространением губительного поветрия" и поблагодарил премьера за "неизменную поддержку общественных инициатив Московского Патриархата".
"Надеюсь на дальнейшее продолжение плодотворного соработничества ради утверждения в народе нашем непреходящих нравственных ценностей, а также принципов мира, согласия и справедливости", - заключил патриарх Кирилл.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МишустинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
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