https://ria.ru/20210303/mishustin-1599704225.html
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:08
2021-03-03T10:08
2021-03-03T10:08
горный алтай
михаил мишустин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_0:183:3000:1871_1920x0_80_0_0_441a43cd6c9d0a2cc5ce2e5eab9c66aa.jpg
МАЙМА (Республика Алтай), 3 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал премьеру об особенностях работы предприятия. Оно существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки. На заводе также изготавливаются товары из крови и пантов марала. Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.Сначала премьер осмотрел цех отработки мумие. Замдиректора завода продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически-активную добавку из мумие, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов.После этого в других цехах премьер посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов, в числе которых "Горно-Алтайский бальзам". Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия, в его состав входит 22 вида трав.Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы премьер забрал в качестве сувенира.
https://ria.ru/20210302/obed-1599573926.html
горный алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_caf6383432518d54ef4a4f07ccded959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горный алтай, михаил мишустин, политика
МАЙМА (Республика Алтай), 3 мар – РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая
.
Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал премьеру об особенностях работы предприятия. Оно существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки. На заводе также изготавливаются товары из крови и пантов марала. Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.
Сначала премьер осмотрел цех отработки мумие. Замдиректора завода продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически-активную добавку из мумие, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов.
После этого в других цехах премьер посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов, в числе которых "Горно-Алтайский бальзам". Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия, в его состав входит 22 вида трав.
Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы премьер забрал в качестве сувенира.