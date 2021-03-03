Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/mishustin-1599704225.html
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:08
2021-03-03T10:08
горный алтай
михаил мишустин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_0:183:3000:1871_1920x0_80_0_0_441a43cd6c9d0a2cc5ce2e5eab9c66aa.jpg
МАЙМА (Республика Алтай), 3 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал премьеру об особенностях работы предприятия. Оно существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки. На заводе также изготавливаются товары из крови и пантов марала. Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.Сначала премьер осмотрел цех отработки мумие. Замдиректора завода продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически-активную добавку из мумие, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов.После этого в других цехах премьер посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов, в числе которых "Горно-Алтайский бальзам". Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия, в его состав входит 22 вида трав.Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы премьер забрал в качестве сувенира.
https://ria.ru/20210302/obed-1599573926.html
горный алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_caf6383432518d54ef4a4f07ccded959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горный алтай, михаил мишустин, политика

Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

10:08 03.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Читать ria.ru в
МАЙМА (Республика Алтай), 3 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.
Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал премьеру об особенностях работы предприятия. Оно существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки. На заводе также изготавливаются товары из крови и пантов марала. Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.
Сначала премьер осмотрел цех отработки мумие. Замдиректора завода продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически-активную добавку из мумие, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов.
После этого в других цехах премьер посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов, в числе которых "Горно-Алтайский бальзам". Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия, в его состав входит 22 вида трав.
Мишустин обедает в школьной столовой в Барнауле - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 12:31
Мишустин пообедал в столовой в барнаульской школе
Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы премьер забрал в качестве сувенира.
 
Горный АлтайМихаил МишустинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния