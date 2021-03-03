https://ria.ru/20210303/mishustin-1599704225.html

Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:08

2021-03-03T10:08

2021-03-03T10:08

горный алтай

михаил мишустин

политика

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МАЙМА (Республика Алтай), 3 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал премьеру об особенностях работы предприятия. Оно существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки. На заводе также изготавливаются товары из крови и пантов марала. Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.Сначала премьер осмотрел цех отработки мумие. Замдиректора завода продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически-активную добавку из мумие, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов.После этого в других цехах премьер посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов, в числе которых "Горно-Алтайский бальзам". Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия, в его состав входит 22 вида трав.Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы премьер забрал в качестве сувенира.

https://ria.ru/20210302/obed-1599573926.html

горный алтай

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горный алтай, михаил мишустин, политика