https://ria.ru/20210303/mikroelektronika-1599743324.html

В России одобрили дорожную карту по развитию спроса на микроэлектронику

В России одобрили дорожную карту по развитию спроса на микроэлектронику

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронную и микроэлектронную РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:28

2021-03-03T13:28

2021-03-03T13:28

дмитрий чернышенко

юрий борисов (вице-премьер)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

экономика

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который возглавляет комисссию."В рамках дорожной карты будут формироваться приоритетные направления развития рынка отечественной электроники и микроэлекроники. В частности, определяться сквозные проекты и отбираться якорные заказчики - крупнейшие потребители электронной промышленности, с которыми правительство будет заключать соглашения о взаимодействии и поддержке спроса на отечественную электронику", - заявил Чернышенко.Как уточняется в сообщении, к реализации мероприятий дорожной карты будут привлечены ключевые российские государственные и коммерческие потребители электроники и микропроцессоров, институты развития, федеральные органы власти."Формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности - это необходимое условие для её развития", - сказал на заседании вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий за разработку и производство радиоэлектронной продукции в России.Согласно дорожной карте, предполагается создание компаниями-заказчиками центров компетенций, которые займутся разработкой функциональных требований к электронике и программному обеспечению. Кроме того, предусматривается предоставление субсидий разработчикам электроники и микропроцессоров, а также возмещение затрат на внедрение, разработку отечественного продукта."Главная цель дорожной карты - создать в России меры поддержки для развития спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию, чтобы получить в ближайшие годы востребованные рынком российские продукты, конкурентоспособные по цене и качеству", - говорится в сообщении.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре совместно с Минпромторгом проработать вопрос создания совета главных конструкторов по развитию российской электроники при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию."Ключевое в этой истории – состав совета. В него войдут представители крупных российских компаний, которые, по сути, являются будущими потребителями российской электроники, а также крупнейшие производители, разработчики электронной промышленности, представители производственных консорциумов и центров компетенций по сквозным проектам. Они заинтересованы в разработках профильной электроники и имеют технические возможности пилотного тестирования", - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба."Мы обеспечим этапность и неразрывность всей цепочки – от запроса рынка до реализации готовой конкурентной продукции, и тем самым импортозамещение и продвижение отечественных решений. Таким образом, мы планируем прекратить порочную практику производства продукции, невостребованной в дальнейшем на российском рынке", - отметил Чернышенко.Главными задачами новой структуры станет подготовка для президиума предложений по ключевым направлениям и механизмам развития радиоэлектроники и смежных отраслей. Члены совета будут оценивать отраслевые проекты, претендующие на меры государственной поддержки. Данная работа будет проводиться в координации с федеральными и региональными органами власти.Уточняется, что члены совета главных конструкторов будут принимать участие в работе на общественных началах.

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https://ria.ru/20201112/mishustin-1584237545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, юрий борисов (вице-премьер), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика