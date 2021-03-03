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Ситуация в миграционной политике стала более прозрачной, заявил Путин
Ситуация в миграционной политике стала более прозрачной, заявил Путин
Ситуация в миграционной политике стала более упорядоченной и прозрачной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:40
2021-03-03T13:40
2021-03-03T13:54
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация в миграционной политике стала более упорядоченной и прозрачной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД."В этой связи о таком чувствительном для отраслей экономики, для всего общества вопросе, как миграционная политика. Отмечу, что ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования", - сказал Путин."Вместе с тем и риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду бытовых мигрантов. Прошу и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в нашу страну, ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом, прежде всего, интересы наших граждан на рынке труда", - добавил президент.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Ситуация в миграционной политике стала более упорядоченной и прозрачной, заявил президент РФ Владимир Путин
, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.
"В этой связи о таком чувствительном для отраслей экономики, для всего общества вопросе, как миграционная политика. Отмечу, что ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования", - сказал Путин.
"Вместе с тем и риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду бытовых мигрантов. Прошу и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в нашу страну, ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом, прежде всего, интересы наших граждан на рынке труда", - добавил президент.