https://ria.ru/20210303/migranty-1599746720.html

Ситуация в миграционной политике стала более прозрачной, заявил Путин

Ситуация в миграционной политике стала более прозрачной, заявил Путин

Ситуация в миграционной политике стала более упорядоченной и прозрачной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:40

2021-03-03T13:40

2021-03-03T13:54

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация в миграционной политике стала более упорядоченной и прозрачной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД."В этой связи о таком чувствительном для отраслей экономики, для всего общества вопросе, как миграционная политика. Отмечу, что ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования", - сказал Путин."Вместе с тем и риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду бытовых мигрантов. Прошу и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в нашу страну, ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом, прежде всего, интересы наших граждан на рынке труда", - добавил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/migranty-1596800313.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество