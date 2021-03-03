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Мэра Геленджика госпитализировали с COVID-19

Мэра Геленджика госпитализировали с COVID-19

Глава города Геленджик на Кубани Алексей Богодистов сообщил о своей госпитализации из-за заболевания коронавирусом. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:21

2021-03-03T13:21

2021-03-03T13:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Глава города Геленджик на Кубани Алексей Богодистов сообщил о своей госпитализации из-за заболевания коронавирусом."Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз - коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что, соблюдая все профилактические меры, где-то всё же поймаю эту инфекцию. Пока работаю удалённо. Берегите себя и своих близких. Всем желаю здоровья", - написал Богодистов в своём Telegram-канале.Мэр опубликовал свою фотографию из больничной палаты.Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Краснодарском крае, введённый почти год назад, продлен до 14 марта.

геленджик

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2021

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