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Мэра Геленджика госпитализировали с COVID-19
Мэра Геленджика госпитализировали с COVID-19
Глава города Геленджик на Кубани Алексей Богодистов сообщил о своей госпитализации из-за заболевания коронавирусом. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:21
2021-03-03T13:21
2021-03-03T13:21
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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Глава города Геленджик на Кубани Алексей Богодистов сообщил о своей госпитализации из-за заболевания коронавирусом."Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз - коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что, соблюдая все профилактические меры, где-то всё же поймаю эту инфекцию. Пока работаю удалённо. Берегите себя и своих близких. Всем желаю здоровья", - написал Богодистов в своём Telegram-канале.Мэр опубликовал свою фотографию из больничной палаты.Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Краснодарском крае, введённый почти год назад, продлен до 14 марта.
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