https://ria.ru/20210303/maski-1599789600.html

Ученые развеяли популярный миф о масках

Ученые развеяли популярный миф о масках

Ношение масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:17

2021-03-03T17:17

2021-03-03T17:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

plos one

огайо

кливленд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591111199_0:239:2943:1894_1920x0_80_0_0_e2d13837ef7205f0b0d8b68c9dad0717.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ношение масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы в Кливленде, штат Огайо, исследование которых опубликовано в журнале PLOS ONE.Специалисты провели эксперимент с участием 50 добровольцев, которым в среднем было по 33 года. Медики замерили у испытуемых частоту сердечных сокращений, а также уровень кислорода и углекислого газа в крови во время покоя и быстрой ходьбы.Сравнив показатели, исследователи установили, что ни у одного из участников не наблюдалось кислородного голодания или избытка углекислого газа в крови."Мы надеемся, что эти результаты убедят людей в том, что их тело способно в полной мере получать кислород при ношении маски", — подытожили ученые.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/maska-1578009835.html

огайо

кливленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, plos one, огайо, кливленд, в мире