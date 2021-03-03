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Ученые развеяли популярный миф о масках
Ученые развеяли популярный миф о масках
Ношение масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:17
2021-03-03T17:40
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ношение масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы в Кливленде, штат Огайо, исследование которых опубликовано в журнале PLOS ONE.Специалисты провели эксперимент с участием 50 добровольцев, которым в среднем было по 33 года. Медики замерили у испытуемых частоту сердечных сокращений, а также уровень кислорода и углекислого газа в крови во время покоя и быстрой ходьбы.Сравнив показатели, исследователи установили, что ни у одного из участников не наблюдалось кислородного голодания или избытка углекислого газа в крови."Мы надеемся, что эти результаты убедят людей в том, что их тело способно в полной мере получать кислород при ношении маски", — подытожили ученые.
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коронавирус covid-19, plos one, огайо, кливленд, в мире

Ученые развеяли популярный миф о масках

17:17 03.03.2021 (обновлено: 17:40 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мар РИА Новости. Ношение масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы в Кливленде, штат Огайо, исследование которых опубликовано в журнале PLOS ONE.
Специалисты провели эксперимент с участием 50 добровольцев, которым в среднем было по 33 года. Медики замерили у испытуемых частоту сердечных сокращений, а также уровень кислорода и углекислого газа в крови во время покоя и быстрой ходьбы.
Сравнив показатели, исследователи установили, что ни у одного из участников не наблюдалось кислородного голодания или избытка углекислого газа в крови.
"Мы надеемся, что эти результаты убедят людей в том, что их тело способно в полной мере получать кислород при ношении маски", — подытожили ученые.
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