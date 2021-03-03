https://ria.ru/20210303/manyak-1599681725.html

"Скопинский маньяк" выйдет из колонии в Саратовской области

"Скопинский маньяк" выйдет из колонии в Саратовской области

Житель Рязанской области 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в среду выйдет на свободу после отбывания почти 17-летнего срока за... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T00:44

2021-03-03T00:44

2021-03-03T00:44

виктор мохов

скопин

происшествия

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САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Житель Рязанской области 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в среду выйдет на свободу после отбывания почти 17-летнего срока за похищение и изнасилование двух девушек, следует из материалов, опубликованных на сайте Пугачевского районного суда Саратовской области.В феврале источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Мохов, который похитил двух девушек, насиловал их и продержал в подвале почти четыре года, 3 марта выйдет на свободу после отбывания наказания.Уточняется, что судимость Мохова будет погашена "по истечении шести лет после отбытия наказания". По данным суда, за период отбывания наказания он характеризовался отрицательно.В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены. Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Ранее сообщалось, что согласно решению Пугачевского райсуда от 25 сентября 2020 года, в отношении Мохова после освобождения из колонии будет установлен административный надзор сроком на шесть лет. В этот период ему запрещается посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, а также дважды в месяц являться в орган внутренних дел для регистрации.

https://ria.ru/20210225/manyak-1598858608.html

https://ria.ru/20201219/manyak-1589775444.html

скопин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, скопин, происшествия