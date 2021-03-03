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"Скопинский маньяк" выйдет из колонии в Саратовской области
"Скопинский маньяк" выйдет из колонии в Саратовской области
Житель Рязанской области 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в среду выйдет на свободу после отбывания почти 17-летнего срока за... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:44
2021-03-03T00:44
виктор мохов
скопин
происшествия
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САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Житель Рязанской области 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в среду выйдет на свободу после отбывания почти 17-летнего срока за похищение и изнасилование двух девушек, следует из материалов, опубликованных на сайте Пугачевского районного суда Саратовской области.В феврале источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Мохов, который похитил двух девушек, насиловал их и продержал в подвале почти четыре года, 3 марта выйдет на свободу после отбывания наказания.Уточняется, что судимость Мохова будет погашена "по истечении шести лет после отбытия наказания". По данным суда, за период отбывания наказания он характеризовался отрицательно.В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены. Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Ранее сообщалось, что согласно решению Пугачевского райсуда от 25 сентября 2020 года, в отношении Мохова после освобождения из колонии будет установлен административный надзор сроком на шесть лет. В этот период ему запрещается посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, а также дважды в месяц являться в орган внутренних дел для регистрации.
https://ria.ru/20210225/manyak-1598858608.html
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виктор мохов, скопин, происшествия

"Скопинский маньяк" выйдет из колонии в Саратовской области

00:44 03.03.2021
 
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Житель Рязанской области 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в среду выйдет на свободу после отбывания почти 17-летнего срока за похищение и изнасилование двух девушек, следует из материалов, опубликованных на сайте Пугачевского районного суда Саратовской области.
В феврале источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Мохов, который похитил двух девушек, насиловал их и продержал в подвале почти четыре года, 3 марта выйдет на свободу после отбывания наказания.
"Осужденный Мохов отбывает наказание в ФКУ ИК-4, срок отбытия наказания истекает 3 марта 2021 года… После освобождения из исправительного учреждения Мохов, согласно его заявлению, намерен убыть по месту проживания в Скопин Рязанской области", - говорится в решении суда по иску администрации колонии об установлении административного надзора в отношении Мохова.
Уточняется, что судимость Мохова будет погашена "по истечении шести лет после отбытия наказания". По данным суда, за период отбывания наказания он характеризовался отрицательно.
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"За время отбытия наказания Мохов к труду относится удовлетворительно, за нарушения порядка отбывания наказания получил одно погашенное временем взыскание... на мероприятия воспитательного характера реагирует слабо, участие в общественной жизни отряда принимает, подчиняясь необходимости, имеет семь поощрений, обучался по специальности, с родственниками отношения не поддерживает, вину признал частично, на путь исправления не встал", - указано в решении.
В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены. Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Ранее сообщалось, что согласно решению Пугачевского райсуда от 25 сентября 2020 года, в отношении Мохова после освобождения из колонии будет установлен административный надзор сроком на шесть лет. В этот период ему запрещается посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, а также дважды в месяц являться в орган внутренних дел для регистрации.
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