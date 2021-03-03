https://ria.ru/20210303/manukyan-1599708325.html

Манукян объяснил, почему не будет работать с бывшим мужем Бузовой

Манукян объяснил, почему не будет работать с бывшим мужем Бузовой

Блогер и музыкант Давид Манукян, который в январе расстался с Ольгой Бузовой, в сторис Instagram ответил одному из пользователей, будет ли он что-то снимать с... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:00

2021-03-03T12:00

2021-03-03T12:00

дмитрий тарасов

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

ольга бузова

мальдивы

шоубиз

давид манукян (dava)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян, который в январе расстался с Ольгой Бузовой, в сторис Instagram ответил одному из пользователей, будет ли он что-то снимать с экс-супругом телеведущей — футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам Манукяна, ему уже предлагали сняться в большом проекте вместе с Тарасовым, но блогер отказался.Он добавил, что если так когда-нибудь сделает — публично, да еще и с Тарасовым, будет обсуждать отношения с Ольгой Бузовой, то разрешает своей многомиллионной аудитории отписаться от него. Об отношениях Манукяна и Бузовой стало известно еще в 2019 году. Многие пользователи Сети не верили в их роман и называли его "показухой". В начале января этого года пара устроила свадебную церемонию на Мальдивах, которую также сильно раскритиковали, назвав "ненастоящей". При этом сам рэпер позже заявил, что женат на Бузовой, а вскоре они расстались.

https://ria.ru/20210202/buzova-1595667630.html

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий тарасов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова, мальдивы, давид манукян (dava)