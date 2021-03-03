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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/lekarstvo-1599683899.html
Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать - РИА Новости, 02.08.2021
Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Вслед за вакцинами ученые стремятся создать лекарство от COVID-19. Когда можно ждать результата, предположил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-03-03T02:11
2021-08-02T00:35
распространение коронавируса
николай дурманов
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вслед за вакцинами ученые стремятся создать лекарство от COVID-19. Когда можно ждать результата, предположил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.Разработка лекарств для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий ведется уже не менее года в научных учреждениях и фармацевтических компаниях многих стран мира, сказал он.Примерами таких лекарств являются препараты против ВИЧ и гепатита С, отметил эксперт. Так, медикаментозная терапия позволяет улучшить состояние пациента с ВИЧ, а гепатит С полностью излечивается, уточнил он.Безусловно, в разработку таких лекарств приходится вкладывать миллиарды долларов, проводить множество испытаний, на которые уходят годы, однако применение новых технологий может создать условия для "прорыва", уверен эксперт по биологической безопасности. По его словам, антивирусный препарат для борьбы с COVID-19 может появиться намного быстрее, чем подобные открытия совершались раньше."Появились технологии на основе искусственного интеллекта, появились технологии, которые позволяют пропускать большое количество доклинических испытаний, имитируют их в компьютерных программах. Сейчас хорошие и эффективные препараты могут появиться в любой стране. Прорыв может быть", – считает Николай Дурманов.Он добавил, что уже существуют протоколы оказания медицинской помощи разным группам пациентов с COVID-19, врачи знают, на что обращать внимание и как действовать при этом заболевании. "Протоколы лечения коронавирусной инфекции уже отработаны, врачи точно знают, на что надо обращать внимание и как лечить разные группы пациентов", – пояснил Николай Дурманов в интервью радио Sputnik. Первая вакцина против COVID-19 ("Спутник V") была зарегистрирована в России, позднее в мире появились и другие препараты для профилактики этого заболевания. Создание лекарства для лечения людей, уже зараженных коронавирусной инфекцией, – следующая задача, стоящая перед наукой и фармацевтической отраслью, заключил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/lekarstvo-1596483481.html
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николай дурманов, коронавирус covid-19
02:11 03.03.2021 (обновлено: 00:35 02.08.2021)
 

Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вслед за вакцинами ученые стремятся создать лекарство от COVID-19. Когда можно ждать результата, предположил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.
Разработка лекарств для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий ведется уже не менее года в научных учреждениях и фармацевтических компаниях многих стран мира, сказал он.
"Главная цель – это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус", – объяснил Николай Дурманов.
Примерами таких лекарств являются препараты против ВИЧ и гепатита С, отметил эксперт. Так, медикаментозная терапия позволяет улучшить состояние пациента с ВИЧ, а гепатит С полностью излечивается, уточнил он.
Безусловно, в разработку таких лекарств приходится вкладывать миллиарды долларов, проводить множество испытаний, на которые уходят годы, однако применение новых технологий может создать условия для "прорыва", уверен эксперт по биологической безопасности. По его словам, антивирусный препарат для борьбы с COVID-19 может появиться намного быстрее, чем подобные открытия совершались раньше.
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"Появились технологии на основе искусственного интеллекта, появились технологии, которые позволяют пропускать большое количество доклинических испытаний, имитируют их в компьютерных программах. Сейчас хорошие и эффективные препараты могут появиться в любой стране. Прорыв может быть", – считает Николай Дурманов.
Он добавил, что уже существуют протоколы оказания медицинской помощи разным группам пациентов с COVID-19, врачи знают, на что обращать внимание и как действовать при этом заболевании.
"Протоколы лечения коронавирусной инфекции уже отработаны, врачи точно знают, на что надо обращать внимание и как лечить разные группы пациентов", – пояснил Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.
Первая вакцина против COVID-19 ("Спутник V") была зарегистрирована в России, позднее в мире появились и другие препараты для профилактики этого заболевания. Создание лекарства для лечения людей, уже зараженных коронавирусной инфекцией, – следующая задача, стоящая перед наукой и фармацевтической отраслью, заключил эксперт.
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