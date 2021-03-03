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Официальный курс евро на четверг снизился на 69 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 69 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 68,84 копейки - до 88,8768 рубля, курс доллара - на 1,0568 рубля, до 73,5187 рубля,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:40
2021-03-03T14:40
2021-03-03T14:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 68,84 копейки - до 88,8768 рубля, курс доллара - на 1,0568 рубля, до 73,5187 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 89,11 копейки, составив 80,4298 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика