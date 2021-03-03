https://ria.ru/20210303/kurily-1599728137.html

В Кремле посоветовали не читать СМИ, пишущие о возможности отдать Курилы

В Кремле посоветовали не читать СМИ, пишущие о возможности отдать Курилы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не читать СМИ, которые пишут, что Россия якобы может отдать Японии Курильские острова. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:21

2021-03-03T12:21

2021-03-03T12:45

москва

токио

россия

курильские острова

дмитрий песков

япония

спор вокруг статуса курильских островов

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не читать СМИ, которые пишут, что Россия якобы может отдать Японии Курильские острова.Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать сообщения некоторых японских СМИ, что Курильские острова якобы могут перейти к Японии после смены власти в России."Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596355535.html

москва

токио

россия

курильские острова

япония

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москва, токио, россия, курильские острова, дмитрий песков, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире