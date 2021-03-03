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Украина пригласила Узбекистан на саммит "Крымской платформы"
Украина пригласила Узбекистан на саммит "Крымской платформы"
Украина пригласила Узбекистан на саммит "Крымской платформы", сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:55
2021-03-03T18:55
эмине джапарова
организация исламского сотрудничества
владимир зеленский
узбекистан
севастополь
оон
азербайджан
в мире
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КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Украина пригласила Узбекистан на саммит "Крымской платформы", сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.Сообщается, что в среду состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Республики Узбекистан на Украине Алишером Курмановым."Эмине Джапарова подтвердила, что Украина будет приветствовать участие президента Республики Узбекистан в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости и в мероприятиях в рамках саммита инаугурации "Крымской платформы", - сообщается на сайте МИД.Собеседники также отметили стремление Украины и Узбекистана к активизации двустороннего диалога по широкому спектру вопросов, в частности, в сферах торговли, взаимодействия в рамках международных организаций, культурно-гуманитарного сотрудничества.Первый заместитель министра привлекла внимание к намерениям Украины получить статус наблюдателя в Тюркском совете как объединительной организации тюркского мира (члены - Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан). "Получение статуса наблюдателя предоставит не только дополнительные возможности развивать отношения с государствами-членами совета, но и позволит продемонстрировать особые связи Украины с тюркским миром", - цитирует Джапарову пресс-служба.Первый заместитель министра также подчеркнула важность для Украины получения в близкой перспективе статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, что обеспечит более тесное взаимодействие с мусульманским миром и углубление отношений с государствами - членами ОИС на двустороннем уровне.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210118/sammit-1593587723.html
https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html
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эмине джапарова, организация исламского сотрудничества, владимир зеленский, узбекистан, севастополь, оон, азербайджан, в мире

Украина пригласила Узбекистан на саммит "Крымской платформы"

18:55 03.03.2021
 
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Sergei Supinsky
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КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Украина пригласила Узбекистан на саммит "Крымской платформы", сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
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Сообщается, что в среду состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Республики Узбекистан на Украине Алишером Курмановым.
"Эмине Джапарова подтвердила, что Украина будет приветствовать участие президента Республики Узбекистан в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости и в мероприятиях в рамках саммита инаугурации "Крымской платформы", - сообщается на сайте МИД.
Собеседники также отметили стремление Украины и Узбекистана к активизации двустороннего диалога по широкому спектру вопросов, в частности, в сферах торговли, взаимодействия в рамках международных организаций, культурно-гуманитарного сотрудничества.
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Первый заместитель министра привлекла внимание к намерениям Украины получить статус наблюдателя в Тюркском совете как объединительной организации тюркского мира (члены - Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан). "Получение статуса наблюдателя предоставит не только дополнительные возможности развивать отношения с государствами-членами совета, но и позволит продемонстрировать особые связи Украины с тюркским миром", - цитирует Джапарову пресс-служба.
Первый заместитель министра также подчеркнула важность для Украины получения в близкой перспективе статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, что обеспечит более тесное взаимодействие с мусульманским миром и углубление отношений с государствами - членами ОИС на двустороннем уровне.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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