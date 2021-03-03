В Крыму экс-депутата Рады Татьяну Черновол назвали горе-политиком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал "очередным сумасшедшим горе-политиком" экс-депутата Верховной рады Украины Татьяну Черновол, заявившую о необходимости готовиться к захвату Крыма.
Ранее Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.
"Говорить о силовом захвате российского Крыма не только глупо, но и опасно. Любое посягательство на суверенитет России опасно для любого агрессора. Наша страна вполне может постоять как за своих граждан, так и за свои границы", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, Черновол своим заявлением выставила себя "очередным сумасшедшим украинским гореполитиком".
"Мы все помним, как героически готовился к захвату Крыма другой депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев (экс-глава запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа") и его подельник по бизнесу Ленур Ислямов (осужден за энергоблокаду Крыма). Недолго музыка играла, и уже сегодня они с диким визгом сетуют на власти Украины о закрытии их бизнеса и медиапроектов", - сказал Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".