https://ria.ru/20210303/krym-1599712471.html

Крым намерен снять с бизнеса последние ограничения из-за COVID-19

Крым намерен снять с бизнеса последние ограничения из-за COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что если в республике сохранится динамика снижения числа заболевших коронавирусом, то к апрелю снимут последние ограничения в РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:15

2021-03-03T11:15

2021-03-03T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что если в республике сохранится динамика снижения числа заболевших коронавирусом, то к апрелю снимут последние ограничения в работе бизнеса.С 1 марта в Крыму была отменена часть ограничений из-за COVID-19. По-прежнему рестораны, кафе, бары и столовые могут обслуживать до 50 процентов от посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских в выходные дни. Эти меры действуют до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра сохранены до особого распоряжения. Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75 процентов зрителей от числа мест."Заболеваемость, мы видим, что идет на спад. Причина тому наша совместная работа, дисциплина крымчан, погодные условия, – сказал Аксенов. – Если будем действовать в том же направлении, то к курортному сезону должны подойти в полной боевой готовности. При этом у нас практически все направления по бизнесу открыты. Осталась пара позиций, которые, я думаю, мы до 1 апреля откроем, никаких вопросов не будет".Он подчеркнул, что в республике остается требование по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и ряда других положений Роспотребнадзора.Всего с начала пандемии в регионе инфицировано 35,9 тысячи человек, выздоровели более 32 тысяч. В стационарах находится 1,4 тысячи больных, умерло 945 человек.

https://ria.ru/20210216/krym-1597680751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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