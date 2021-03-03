Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210303/krym-1599712471.html
Крым намерен снять с бизнеса последние ограничения из-за COVID-19
Крым намерен снять с бизнеса последние ограничения из-за COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что если в республике сохранится динамика снижения числа заболевших коронавирусом, то к апрелю снимут последние ограничения в РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:15
2021-03-03T11:38
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус в россии
куда поехать
туризм
туристы
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581980770_0:149:2892:1776_1920x0_80_0_0_1d743cd8839ac508ba3ba9b75af971aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что если в республике сохранится динамика снижения числа заболевших коронавирусом, то к апрелю снимут последние ограничения в работе бизнеса.С 1 марта в Крыму была отменена часть ограничений из-за COVID-19. По-прежнему рестораны, кафе, бары и столовые могут обслуживать до 50 процентов от посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских в выходные дни. Эти меры действуют до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра сохранены до особого распоряжения. Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75 процентов зрителей от числа мест."Заболеваемость, мы видим, что идет на спад. Причина тому наша совместная работа, дисциплина крымчан, погодные условия, – сказал Аксенов. – Если будем действовать в том же направлении, то к курортному сезону должны подойти в полной боевой готовности. При этом у нас практически все направления по бизнесу открыты. Осталась пара позиций, которые, я думаю, мы до 1 апреля откроем, никаких вопросов не будет".Он подчеркнул, что в республике остается требование по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и ряда других положений Роспотребнадзора.Всего с начала пандемии в регионе инфицировано 35,9 тысячи человек, выздоровели более 32 тысяч. В стационарах находится 1,4 тысячи больных, умерло 945 человек.
https://ria.ru/20210216/krym-1597680751.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581980770_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_566ffd96d6c81d2bab39a6a473fe2de2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, отдых на море, коронавирус в россии, куда поехать, туризм, туристы, сергей аксенов (политик), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым

Крым намерен снять с бизнеса последние ограничения из-за COVID-19

11:15 03.03.2021 (обновлено: 11:38 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийОфицианты и посетители в кафе в Симферополе
Официанты и посетители в кафе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что если в республике сохранится динамика снижения числа заболевших коронавирусом, то к апрелю снимут последние ограничения в работе бизнеса.
С 1 марта в Крыму была отменена часть ограничений из-за COVID-19. По-прежнему рестораны, кафе, бары и столовые могут обслуживать до 50 процентов от посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских в выходные дни. Эти меры действуют до 1 апреля.
Масочный режим, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра сохранены до особого распоряжения. Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75 процентов зрителей от числа мест.
"Заболеваемость, мы видим, что идет на спад. Причина тому наша совместная работа, дисциплина крымчан, погодные условия, – сказал Аксенов. – Если будем действовать в том же направлении, то к курортному сезону должны подойти в полной боевой готовности. При этом у нас практически все направления по бизнесу открыты. Осталась пара позиций, которые, я думаю, мы до 1 апреля откроем, никаких вопросов не будет".
Он подчеркнул, что в республике остается требование по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и ряда других положений Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в регионе инфицировано 35,9 тысячи человек, выздоровели более 32 тысяч. В стационарах находится 1,4 тысячи больных, умерло 945 человек.
Пляж в поселке Поповка в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 14:03Туризм
Крым начал готовиться к курортному сезону
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус в Россиикуда поехатьТуризмтуристыСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния