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В Госдуме прокомментировали призыв экс-депутата Рады к захвату Крыма
В Госдуме прокомментировали призыв экс-депутата Рады к захвату Крыма
Украинские политики, говоря о захвате Крыма, в очередной раз пытаются "разыграть эту карту", это громкие и пустые заявления, считает первый зампред комитета... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:07
2021-03-03T11:07
2021-03-03T11:07
татьяна черновол
александр шерин
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украинские политики, говоря о захвате Крыма, в очередной раз пытаются "разыграть эту карту", это громкие и пустые заявления, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем."Я думаю, что все это не что иное, как попытка в очередной раз разыграть эту карту на чувствах украинцев. Думаю, что это не что иное, как просто громкие, но пустые заявления", - сказал Шерин.Он добавил, что риторика украинского политика может быть связана "с отсутствием возможности осуществлять требуемую политику внутреннюю со стороны украинских властей". "Кто-то хочет о себе напомнить, кто-то хочет внимание отвлечь от внутренних проблем Украины, кто-то пытается каким-то образом привлечь к себе внимание со стороны Запада, в частности США", - предположил депутат.
https://ria.ru/20210303/zakhvat-1599708427.html
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татьяна черновол, александр шерин, госдума рф, верховная рада украины, украина, в мире