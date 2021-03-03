Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/krym-1599707118.html
В Госдуме отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
В Госдуме отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал спекуляциями "полного аутсайдера" заявления украинского политика Татьяны Черновол о необходимости готовиться РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:37
2021-03-03T10:58
татьяна черновол
дмитрий белик
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал спекуляциями "полного аутсайдера" заявления украинского политика Татьяны Черновол о необходимости готовиться к захвату Крыма.Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент" и дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности"."Татьяна Черновол сегодня полный аутсайдер украинской политики, и не имеет смысла прислушиваться к ее заявлениям, она пытается вернуться в политический мейнстрим, а тема Крыма "на слуху". Уже весь мир отказался от воинственных угроз в наш адрес, и вдруг на горизонте появляется экс-политик и говорит: "давайте захватим Крым", - сказал Белик РИА Новости.Депутат задался вопросом, понимает ли Черновол цену, которую должна заплатить украинская армия при полном понимании бесперспективности военной операции."Ну а ждать в России турбулентности, как показал санкционный опыт, бесполезно. Так что пусть научатся жить без Крыма", - отметил депутат.
https://ria.ru/20210303/krym-1599703825.html
https://ria.ru/20210303/krym-1599694797.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна черновол, дмитрий белик, республика крым, в мире

В Госдуме отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма

10:37 03.03.2021 (обновлено: 10:58 03.03.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал спекуляциями "полного аутсайдера" заявления украинского политика Татьяны Черновол о необходимости готовиться к захвату Крыма.
Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент" и дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности".
Дорога в окрестностях Судака - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 10:04
В Совфеде прокомментировали призыв украинского политика к захвату Крыма
"Татьяна Черновол сегодня полный аутсайдер украинской политики, и не имеет смысла прислушиваться к ее заявлениям, она пытается вернуться в политический мейнстрим, а тема Крыма "на слуху". Уже весь мир отказался от воинственных угроз в наш адрес, и вдруг на горизонте появляется экс-политик и говорит: "давайте захватим Крым", - сказал Белик РИА Новости.
Депутат задался вопросом, понимает ли Черновол цену, которую должна заплатить украинская армия при полном понимании бесперспективности военной операции.
"Ну а ждать в России турбулентности, как показал санкционный опыт, бесполезно. Так что пусть научатся жить без Крыма", - отметил депутат.
Крым - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 08:50
Военный эксперт оценил призыв украинского политика к захвату Крыма
 
Татьяна ЧерноволДмитрий БеликРеспублика КрымВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния