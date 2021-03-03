https://ria.ru/20210303/krym-1599707118.html

В Госдуме отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма

В Госдуме отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал спекуляциями "полного аутсайдера" заявления украинского политика Татьяны Черновол о необходимости готовиться РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:37

2021-03-03T10:37

2021-03-03T10:58

татьяна черновол

дмитрий белик

республика крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал спекуляциями "полного аутсайдера" заявления украинского политика Татьяны Черновол о необходимости готовиться к захвату Крыма.Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент" и дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности"."Татьяна Черновол сегодня полный аутсайдер украинской политики, и не имеет смысла прислушиваться к ее заявлениям, она пытается вернуться в политический мейнстрим, а тема Крыма "на слуху". Уже весь мир отказался от воинственных угроз в наш адрес, и вдруг на горизонте появляется экс-политик и говорит: "давайте захватим Крым", - сказал Белик РИА Новости.Депутат задался вопросом, понимает ли Черновол цену, которую должна заплатить украинская армия при полном понимании бесперспективности военной операции."Ну а ждать в России турбулентности, как показал санкционный опыт, бесполезно. Так что пусть научатся жить без Крыма", - отметил депутат.

https://ria.ru/20210303/krym-1599703825.html

https://ria.ru/20210303/krym-1599694797.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна черновол, дмитрий белик, республика крым, в мире