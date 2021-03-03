https://ria.ru/20210303/krym-1599707118.html
В Госдуме отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
В Госдуме отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал спекуляциями "полного аутсайдера" заявления украинского политика Татьяны Черновол о необходимости готовиться РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:37
2021-03-03T10:37
2021-03-03T10:58
татьяна черновол
дмитрий белик
республика крым
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал спекуляциями "полного аутсайдера" заявления украинского политика Татьяны Черновол о необходимости готовиться к захвату Крыма.Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент" и дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности"."Татьяна Черновол сегодня полный аутсайдер украинской политики, и не имеет смысла прислушиваться к ее заявлениям, она пытается вернуться в политический мейнстрим, а тема Крыма "на слуху". Уже весь мир отказался от воинственных угроз в наш адрес, и вдруг на горизонте появляется экс-политик и говорит: "давайте захватим Крым", - сказал Белик РИА Новости.Депутат задался вопросом, понимает ли Черновол цену, которую должна заплатить украинская армия при полном понимании бесперспективности военной операции."Ну а ждать в России турбулентности, как показал санкционный опыт, бесполезно. Так что пусть научатся жить без Крыма", - отметил депутат.
https://ria.ru/20210303/krym-1599703825.html
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татьяна черновол, дмитрий белик, республика крым, в мире
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик
назвал спекуляциями "полного аутсайдера" заявления украинского политика Татьяны Черновол
о необходимости готовиться к захвату Крыма.
Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент" и дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности".
"Татьяна Черновол сегодня полный аутсайдер украинской политики, и не имеет смысла прислушиваться к ее заявлениям, она пытается вернуться в политический мейнстрим, а тема Крыма "на слуху". Уже весь мир отказался от воинственных угроз в наш адрес, и вдруг на горизонте появляется экс-политик и говорит: "давайте захватим Крым", - сказал Белик РИА Новости.
Депутат задался вопросом, понимает ли Черновол цену, которую должна заплатить украинская армия при полном понимании бесперспективности военной операции.
"Ну а ждать в России турбулентности, как показал санкционный опыт, бесполезно. Так что пусть научатся жить без Крыма", - отметил депутат.