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https://ria.ru/20210303/krym-1599694440.html
В Госдуме заявили, что Россия не даст никому шансов захватить Крым
В Госдуме заявили, что Россия не даст никому шансов захватить Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате Крыма, так как шансов на это ни у них, ни у... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:39
2021-03-03T08:39
татьяна черновол
михаил шеремет
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате Крыма, так как шансов на это ни у них, ни у кого-либо другого нет.Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем."Российское государство сплоченное и мощное и не даст возможностей и шансов на провокации ни Украине, ни кому-либо другому. Поэтому пусть оставят свои мечты при себе. Подобные призывы – это попрание всех норм международного права и российского законодательства. Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, международное сообщество должно отреагировать на неадекватные заявления украинских политиков, "стремящихся повергнуть мир в хаос".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210303/krym-1599693519.html
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татьяна черновол, михаил шеремет, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина

В Госдуме заявили, что Россия не даст никому шансов захватить Крым

08:39 03.03.2021
 
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате Крыма, так как шансов на это ни у них, ни у кого-либо другого нет.
Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.
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"Российское государство сплоченное и мощное и не даст возможностей и шансов на провокации ни Украине, ни кому-либо другому. Поэтому пусть оставят свои мечты при себе. Подобные призывы – это попрание всех норм международного права и российского законодательства. Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, международное сообщество должно отреагировать на неадекватные заявления украинских политиков, "стремящихся повергнуть мир в хаос".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Татьяна ЧерноволМихаил ШереметВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраина
 
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