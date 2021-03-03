В Госдуме заявили, что Россия не даст никому шансов захватить Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате Крыма, так как шансов на это ни у них, ни у кого-либо другого нет.
Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.
"Российское государство сплоченное и мощное и не даст возможностей и шансов на провокации ни Украине, ни кому-либо другому. Поэтому пусть оставят свои мечты при себе. Подобные призывы – это попрание всех норм международного права и российского законодательства. Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, международное сообщество должно отреагировать на неадекватные заявления украинских политиков, "стремящихся повергнуть мир в хаос".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".