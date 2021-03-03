https://ria.ru/20210303/krym-1599694440.html

В Госдуме заявили, что Россия не даст никому шансов захватить Крым

В Госдуме заявили, что Россия не даст никому шансов захватить Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате Крыма, так как шансов на это ни у них, ни у... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:39

2021-03-03T08:39

2021-03-03T08:39

татьяна черновол

михаил шеремет

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате Крыма, так как шансов на это ни у них, ни у кого-либо другого нет.Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем."Российское государство сплоченное и мощное и не даст возможностей и шансов на провокации ни Украине, ни кому-либо другому. Поэтому пусть оставят свои мечты при себе. Подобные призывы – это попрание всех норм международного права и российского законодательства. Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, международное сообщество должно отреагировать на неадекватные заявления украинских политиков, "стремящихся повергнуть мир в хаос".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210303/krym-1599693519.html

https://ria.ru/20210302/krym-1599651804.html

республика крым

севастополь

украина

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татьяна черновол, михаил шеремет, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина