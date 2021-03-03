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В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова
В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием призыв экс-депутата Верховной рады Украины... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:26
2021-03-03T11:38
татьяна черновол
юрий гемпель
верховная рада украины
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма у России "в любой момент".Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем."Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго", — сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, на Украине так и не вынесли уроков из того, что агрессией невозможно построить нормальное цивилизованное и демократическое государство.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210302/krym-1599533843.html
https://ria.ru/20210302/podarok-1599613885.html
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татьяна черновол, юрий гемпель, верховная рада украины, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова

08:26 03.03.2021 (обновлено: 11:38 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма у России "в любой момент".
Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.
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"Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, на Украине так и не вынесли уроков из того, что агрессией невозможно построить нормальное цивилизованное и демократическое государство.

"Киевские власти ввергли свою страну в гражданскую войну и экономическую разруху, но, видимо, этого им мало, так теперь еще и на Крым хотят позариться. Но все это останется лишь в их больном воображении. Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины", — заявил Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Татьяна ЧерноволЮрий ГемпельВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
 
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