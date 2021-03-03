В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова
08:26 03.03.2021 (обновлено: 11:38 03.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма у России "в любой момент".
Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.
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"Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, на Украине так и не вынесли уроков из того, что агрессией невозможно построить нормальное цивилизованное и демократическое государство.
"Киевские власти ввергли свою страну в гражданскую войну и экономическую разруху, но, видимо, этого им мало, так теперь еще и на Крым хотят позариться. Но все это останется лишь в их больном воображении. Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины", — заявил Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".