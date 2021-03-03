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В Крыму назвали девиз седьмой годовщины референдума
В Крыму назвали девиз седьмой годовщины референдума
Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — семь лет дома", сообщил РИА Новости министр внутренней политики,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T06:09
2021-03-03T12:24
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — семь лет дома", сообщил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.По его словам, девиз появится на официальном логотипе, который специально подготовили к этой дате."Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации", — пояснил Афанасьев.Крым стал российским регионом по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Его провели в марте 2014 года после госпереворота на Украине.Киевские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство не раз подчеркивало, что жители полуострова и Севастополя сделали выбор демократическим путем и в полном соответствии с Уставом ООН и другими основами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым, общество

В Крыму назвали девиз седьмой годовщины референдума

06:09 03.03.2021 (обновлено: 12:24 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка в национальном костюме во время мероприятий, посвященных годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией
Девушка в национальном костюме во время мероприятий, посвященных годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — семь лет дома", сообщил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.
По его словам, девиз появится на официальном логотипе, который специально подготовили к этой дате.
"Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации", — пояснил Афанасьев.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Его провели в марте 2014 года после госпереворота на Украине.
Киевские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство не раз подчеркивало, что жители полуострова и Севастополя сделали выбор демократическим путем и в полном соответствии с Уставом ООН и другими основами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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