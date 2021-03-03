https://ria.ru/20210303/krym-1599688477.html
В Крыму назвали девиз седьмой годовщины референдума
В Крыму назвали девиз седьмой годовщины референдума
Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — семь лет дома", сообщил РИА Новости министр внутренней политики,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T06:09
2021-03-03T06:09
2021-03-03T12:24
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — семь лет дома", сообщил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.По его словам, девиз появится на официальном логотипе, который специально подготовили к этой дате."Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации", — пояснил Афанасьев.Крым стал российским регионом по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Его провели в марте 2014 года после госпереворота на Украине.Киевские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство не раз подчеркивало, что жители полуострова и Севастополя сделали выбор демократическим путем и в полном соответствии с Уставом ООН и другими основами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/chernovol-1599660184.html
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