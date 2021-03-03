https://ria.ru/20210303/kriminal-1599756706.html

В МВД рассказали о числе преступлений, связанных с нацпроектами

В МВД рассказали о числе преступлений, связанных с нацпроектами

Более 2,5 тысяч преступлений, связанных с освоением бюджетных денег, выявлено в 2020 году, сообщил на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:23

2021-03-03T14:23

2021-03-03T14:23

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 2,5 тысяч преступлений, связанных с освоением бюджетных денег, выявлено в 2020 году, сообщил на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В общей сложности задокументировано свыше 2,5 тысячи преступлений в части освоения бюджетных ассигнований и 800, связанных с нацпроектами", - сказал он.

https://ria.ru/20210303/avtoritety-1599752879.html

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2021

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владимир колокольцев, общество