https://ria.ru/20210303/kriminal-1599756706.html
В МВД рассказали о числе преступлений, связанных с нацпроектами
В МВД рассказали о числе преступлений, связанных с нацпроектами
Более 2,5 тысяч преступлений, связанных с освоением бюджетных денег, выявлено в 2020 году, сообщил на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:23
2021-03-03T14:23
2021-03-03T14:23
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 2,5 тысяч преступлений, связанных с освоением бюджетных денег, выявлено в 2020 году, сообщил на расширенной коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В общей сложности задокументировано свыше 2,5 тысячи преступлений в части освоения бюджетных ассигнований и 800, связанных с нацпроектами", - сказал он.
https://ria.ru/20210303/avtoritety-1599752879.html
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владимир колокольцев, общество