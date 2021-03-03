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Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению
Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению
Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:48
2021-03-03T17:48
2021-03-03T18:53
эльвира набиуллина
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля."В целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство <...> изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", — говорится в сообщении.Поручение необходимо исполнить до 15 июля. Ответственными президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.Сейчас в России при кредитовании физлиц плавающие ставки практически не используются, хотя законодательством они не запрещены. В последнем обзоре финансовой стабильности ЦБ предположил, что банки могут быть заинтересованы в выдаче ипотеки на таких условиях из-за общего снижения кредитных ставок на рынке. По данным Банка России, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов сейчас составляет менее 0,1%.В начала января РИА Новости опросило крупнейшие кредитные организации — большинство из них не заинтересованы в выдаче ипотеки по плавающим ставкам. Банки назвали такие кредиты непредсказуемыми и некомфортными для заемщика, отметив, что в прошлом они пользовались низким спросом. При этом Сбербанк оказался среди тех, кто верит в будущее новых форм ипотечного кредитования. Там высказались в поддержку ипотеки с плавающим сроком и фиксированным платежом.
https://realty.ria.ru/20210218/ipoteka-1597980697.html
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эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Путин
поручил правительству и ЦБ
принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"В целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство <...> изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", — говорится в сообщении.
Поручение необходимо исполнить до 15 июля. Ответственными президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина
и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину
.
Сейчас в России при кредитовании физлиц плавающие ставки практически не используются, хотя законодательством они не запрещены. В последнем обзоре финансовой стабильности ЦБ предположил, что банки могут быть заинтересованы в выдаче ипотеки на таких условиях из-за общего снижения кредитных ставок на рынке. По данным Банка России, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов сейчас составляет менее 0,1%.
В начала января РИА Новости опросило крупнейшие кредитные организации — большинство из них не заинтересованы в выдаче ипотеки по плавающим ставкам. Банки назвали такие кредиты непредсказуемыми и некомфортными для заемщика, отметив, что в прошлом они пользовались низким спросом. При этом Сбербанк оказался среди тех, кто верит в будущее новых форм ипотечного кредитования. Там высказались в поддержку ипотеки с плавающим сроком и фиксированным платежом.