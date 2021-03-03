https://ria.ru/20210303/kredity-1599800183.html

Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению

Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:48

2021-03-03T17:48

2021-03-03T18:53

эльвира набиуллина

михаил мишустин

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599626647_0:120:2967:1790_1920x0_80_0_0_f2c621fb1131234e085ad4e90e727043.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля."В целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство <...> изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", — говорится в сообщении.Поручение необходимо исполнить до 15 июля. Ответственными президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.Сейчас в России при кредитовании физлиц плавающие ставки практически не используются, хотя законодательством они не запрещены. В последнем обзоре финансовой стабильности ЦБ предположил, что банки могут быть заинтересованы в выдаче ипотеки на таких условиях из-за общего снижения кредитных ставок на рынке. По данным Банка России, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов сейчас составляет менее 0,1%.В начала января РИА Новости опросило крупнейшие кредитные организации — большинство из них не заинтересованы в выдаче ипотеки по плавающим ставкам. Банки назвали такие кредиты непредсказуемыми и некомфортными для заемщика, отметив, что в прошлом они пользовались низким спросом. При этом Сбербанк оказался среди тех, кто верит в будущее новых форм ипотечного кредитования. Там высказались в поддержку ипотеки с плавающим сроком и фиксированным платежом.

https://realty.ria.ru/20210218/ipoteka-1597980697.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/biznes-1599398531.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика