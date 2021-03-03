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https://ria.ru/20210303/kovid-pasporta-1599843116.html
Захарова считает, что в ЕС нет единства по вопросу паспортов вакцинации
Захарова считает, что в ЕС нет единства по вопросу паспортов вакцинации
Внутри стран ЕС нет единого подхода по вопросу введения паспортов вакцинации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T22:43
2021-03-03T23:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
мария захарова
брюссель
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Внутри стран ЕС нет единого подхода по вопросу введения паспортов вакцинации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Когда только разговоры о паспортах вакцинации перешли в практическую плоскость, Россия начала запрашивать свои представительства и посольства о том, как каждая страна внутри себя регулирует этот вопрос."Оказалось, что внутри стран ЕС, не то что внутри ЕС – а внутри каждой страны ЕС, нет единства по этому вопросу. Либо нет законодательной базы, либо законодательная база противоречит введению каких-либо подобных документов и ее нужно менять. Либо гражданское общество, неправительственные организации полностью блокируют любые попытки обсудить этот вопрос", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Эти обсуждения на уровне Брюсселя тоже ведутся, отметила Захарова, но учитывая, что внутри стран нет единства по этому вопросу, соответственно, единого решение Брюссель принять не может."Поэтому это все пока исключительно на уровне не принятия решения, а выработки подходов. Но обсуждение идет очень активно, и оно идет уже в практическом русле", - добавила она.Комментируя возможность того, что Россия будет пускать на свою территорию только иностранных граждан, имеющих сертификат о прививке, Захарова ответила, что этот вопрос еще не обсуждался."Это еще вопрос, который не начали обсуждать в плане практического принятия решения. Только начинается обсуждение. Еще раз говорю. Проблема в том, что внутри каждой страны ЕС нет собственного выработанного готового подхода", - подчеркнула она."Это очень важный фактор, который будет таким или иным способом приниматься во внимание при выстраивании логистики в будущем, но каким он будет - внутри ЕС пока еще не сформировали позицию", - сказал она.
https://ria.ru/20210302/pasporta-1599596771.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, брюссель, евросоюз, в мире

Захарова считает, что в ЕС нет единства по вопросу паспортов вакцинации

22:43 03.03.2021 (обновлено: 23:49 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Внутри стран ЕС нет единого подхода по вопросу введения паспортов вакцинации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Когда только разговоры о паспортах вакцинации перешли в практическую плоскость, Россия начала запрашивать свои представительства и посольства о том, как каждая страна внутри себя регулирует этот вопрос.
"Оказалось, что внутри стран ЕС, не то что внутри ЕС – а внутри каждой страны ЕС, нет единства по этому вопросу. Либо нет законодательной базы, либо законодательная база противоречит введению каких-либо подобных документов и ее нужно менять. Либо гражданское общество, неправительственные организации полностью блокируют любые попытки обсудить этот вопрос", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Эти обсуждения на уровне Брюсселя тоже ведутся, отметила Захарова, но учитывая, что внутри стран нет единства по этому вопросу, соответственно, единого решение Брюссель принять не может.
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"Поэтому это все пока исключительно на уровне не принятия решения, а выработки подходов. Но обсуждение идет очень активно, и оно идет уже в практическом русле", - добавила она.
Комментируя возможность того, что Россия будет пускать на свою территорию только иностранных граждан, имеющих сертификат о прививке, Захарова ответила, что этот вопрос еще не обсуждался.
"Это еще вопрос, который не начали обсуждать в плане практического принятия решения. Только начинается обсуждение. Еще раз говорю. Проблема в том, что внутри каждой страны ЕС нет собственного выработанного готового подхода", - подчеркнула она.
"Это очень важный фактор, который будет таким или иным способом приниматься во внимание при выстраивании логистики в будущем, но каким он будет - внутри ЕС пока еще не сформировали позицию", - сказал она.
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