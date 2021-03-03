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Наука
https://ria.ru/20210303/kosmos-1599766320.html
Российские космонавты осмотрят поверхность модуля "Звезда" на МКС снаружи
Российские космонавты осмотрят поверхность модуля "Звезда" на МКС снаружи
Российские космонавты летом в ходе планового выхода в открытый космос осмотрят поверхность агрегатного отсека модуля "Звезда" Международной космической станции... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:10
2021-03-03T15:10
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские космонавты летом в ходе планового выхода в открытый космос осмотрят поверхность агрегатного отсека модуля "Звезда" Международной космической станции с целью поиска места удара микрометеорита, который мог вызвать утечку воздуха, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Летом во время плановой внекорабельной деятельности планируется осмотр российскими космонавтами внешней поверхности агрегатного отсека модуля "Звезда", - сказал собеседник агентства.По его словам, тем самым планируется подтвердить версию удара микрометеорита, который вызвал утечку воздуха со станции.По текущей программе полетов работа российских космонавтов на внешней поверхности МКС планируется на июнь 2021 года.В ноябре 2020 года космонавты уже обследовали корпус модуля в ходе работ на его внешней поверхности, но ничего не обнаружили.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210303/mks-1599764870.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Российские космонавты осмотрят поверхность модуля "Звезда" на МКС снаружи

15:10 03.03.2021
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские космонавты летом в ходе планового выхода в открытый космос осмотрят поверхность агрегатного отсека модуля "Звезда" Международной космической станции с целью поиска места удара микрометеорита, который мог вызвать утечку воздуха, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Летом во время плановой внекорабельной деятельности планируется осмотр российскими космонавтами внешней поверхности агрегатного отсека модуля "Звезда", - сказал собеседник агентства.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 15:04Наука
Источник рассказал, когда на МКС загерметизируют все трещины
По его словам, тем самым планируется подтвердить версию удара микрометеорита, который вызвал утечку воздуха со станции.
По текущей программе полетов работа российских космонавтов на внешней поверхности МКС планируется на июнь 2021 года.
В ноябре 2020 года космонавты уже обследовали корпус модуля в ходе работ на его внешней поверхности, но ничего не обнаружили.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 14:50
Источник назвал возможные причины появления трещин на МКС
 
НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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