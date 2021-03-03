https://ria.ru/20210303/kosmos-1599761633.html

Источник назвал возможные причины появления трещин на МКС

Источник назвал возможные причины появления трещин на МКС

Комиссия предприятий "Роскосмоса" считает приоритетными версиями образования трещины в модуле "Звезда" Международной космической станции усталость металла или... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:50

2021-03-03T14:50

2021-03-03T16:55

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Комиссия предприятий "Роскосмоса" считает приоритетными версиями образования трещины в модуле "Звезда" Международной космической станции усталость металла или попадание микрометеорита, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го экипаж обнаружил и временно заделал трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что угрозы для станции и экипажа нет. Позже стало известно, что в этой же камере могут быть еще трещины."Рассматривается версия образования негерметичности как от усталости металла, так и от воздействия микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек (под которым находится промежуточная камера. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.В состав комиссии вошли специалисты "Роскосмоса", Ракетно-космической корпорации "Энергия", головного научного института отрасли ЦНИИмаш, технологического института "Техномаш" и Космического центра имени Хруничева.Ранее версию о происхождении трещины из-за удара микрометеорита озвучил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.В октябре 2020 года экипаж станции нашел трещину длиной четыре с половиной сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда" и временно заклеил ее. На этой неделе повреждение устранят окончательно: на трещину нанесут слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", просверлят по ее краям два отверстия с помощью дрели, чтобы трещина не расползалась, получившиеся дыры заделают клеем-мастикой, зашкурят и поставят окончательную заплатку. Сверлить будет Сергей Рыжиков, а Сергей Кудь-Сверчков — удалять стружку пылесосом. Из-за негерметичности, эквивалентной отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. При этом аварийным считается падение давления от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно наддувают воздухом, азотом и кислородом.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210303/mks-1599685876.html

https://ria.ru/20210303/kosmos-1599766320.html

https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, цниимаш