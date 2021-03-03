https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды

Израильские ученые определили, как белки коронавируса SARS-CoV-2 влияют на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, они вызывают повышенную... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:52

2021-03-03T12:52

2021-03-03T13:54

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

израиль

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Израильские ученые определили, как белки коронавируса SARS-CoV-2 влияют на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, они вызывают повышенную коагуляцию и воспаление. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.Помимо дыхательных путей, новый коронавирус поражает другие системы организма, в том числе всю сосудистую сеть. Среди специалистов все чаще звучит мнение, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием.Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что белки SARS-CoV-2 влияют на проницаемость сосудов, воздействуя на эндотелиальные клетки.После начальной фазы вирусной инфекции примерно у 30 процентов госпитализированных пациентов развивается тяжелое заболевание с прогрессирующим поражением легких и гипертрофированным иммунным ответом, что проявляется как резкое падение уровня кислорода в крови, цитокиновый шторм, а также сердечная и почечная недостаточность. По мнению авторов, многие из этих патологий связаны с повышенной коагуляцией крови и дисфункцией сосудов.Геном SARS-CoV-2 кодирует 29 белков, определяющих проявления и симптомы COVID-19. Чтобы увидеть влияние белков коронавируса на эндотелиальные клетки, ученые клонировали и экспрессировали 26 из этих белков в клетках пупочной вены человека.По эндотелиальному ответу на сверхэкспрессию каждого белка авторы точно определили, как каждый из белков SARS-CoV-2, независимо от других, влияет на изменение эндотелиального барьера кровеносных сосудов, повышение коагуляции, воспаление и высвобождение цитокинов.Ученые обнаружили, что 70 процентов белков коронавируса стимулируют значительные изменения проницаемости эндотелия, которые связаны с несколькими факторами:Кроме того, считают исследователи, чрезмерная реакция иммунной системы, при которой происходит комбинация иммунных клеток и нейтрофилов, вызывает производство активных форм кислорода, воспалительных цитокинов и вазоактивных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты — изменение эндотелиальных соединений, увеличение проницаемости сосудов, утечку крови и коагуляцию.По результатам исследования авторы определили, какие из вирусных белков играют решающую роль в физиологическом ответе на вирусную инфекцию и исходя из этого подготовили рекомендации по разработке лекарств, направленных на подавление этих белков.

https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html

https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, израиль