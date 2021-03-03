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https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды
Израильские ученые определили, как белки коронавируса SARS-CoV-2 влияют на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, они вызывают повышенную... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:52
2021-03-03T13:54
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
израиль
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Израильские ученые определили, как белки коронавируса SARS-CoV-2 влияют на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, они вызывают повышенную коагуляцию и воспаление. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.Помимо дыхательных путей, новый коронавирус поражает другие системы организма, в том числе всю сосудистую сеть. Среди специалистов все чаще звучит мнение, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием.Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что белки SARS-CoV-2 влияют на проницаемость сосудов, воздействуя на эндотелиальные клетки.После начальной фазы вирусной инфекции примерно у 30 процентов госпитализированных пациентов развивается тяжелое заболевание с прогрессирующим поражением легких и гипертрофированным иммунным ответом, что проявляется как резкое падение уровня кислорода в крови, цитокиновый шторм, а также сердечная и почечная недостаточность. По мнению авторов, многие из этих патологий связаны с повышенной коагуляцией крови и дисфункцией сосудов.Геном SARS-CoV-2 кодирует 29 белков, определяющих проявления и симптомы COVID-19. Чтобы увидеть влияние белков коронавируса на эндотелиальные клетки, ученые клонировали и экспрессировали 26 из этих белков в клетках пупочной вены человека.По эндотелиальному ответу на сверхэкспрессию каждого белка авторы точно определили, как каждый из белков SARS-CoV-2, независимо от других, влияет на изменение эндотелиального барьера кровеносных сосудов, повышение коагуляции, воспаление и высвобождение цитокинов.Ученые обнаружили, что 70 процентов белков коронавируса стимулируют значительные изменения проницаемости эндотелия, которые связаны с несколькими факторами:Кроме того, считают исследователи, чрезмерная реакция иммунной системы, при которой происходит комбинация иммунных клеток и нейтрофилов, вызывает производство активных форм кислорода, воспалительных цитокинов и вазоактивных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты — изменение эндотелиальных соединений, увеличение проницаемости сосудов, утечку крови и коагуляцию.По результатам исследования авторы определили, какие из вирусных белков играют решающую роль в физиологическом ответе на вирусную инфекцию и исходя из этого подготовили рекомендации по разработке лекарств, направленных на подавление этих белков.
https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, израиль

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды

12:52 03.03.2021 (обновлено: 13:54 03.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Bersini, Schulte et al. / Фибробласты кожи, перепрограммированные в клетки гладких мышц (красные) и эндотелиальные клетки (белые), которые окружают кровеносные сосуды. Ядра клеток показаны синим цветом
Фибробласты кожи, перепрограммированные в клетки гладких мышц (красные) и эндотелиальные клетки (белые), которые окружают кровеносные сосуды. Ядра клеток показаны синим цветом - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
CC BY 4.0 / Bersini, Schulte et al. /
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Израильские ученые определили, как белки коронавируса SARS-CoV-2 влияют на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, они вызывают повышенную коагуляцию и воспаление. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.
Помимо дыхательных путей, новый коронавирус поражает другие системы организма, в том числе всю сосудистую сеть. Среди специалистов все чаще звучит мнение, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием.
Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что белки SARS-CoV-2 влияют на проницаемость сосудов, воздействуя на эндотелиальные клетки.
После начальной фазы вирусной инфекции примерно у 30 процентов госпитализированных пациентов развивается тяжелое заболевание с прогрессирующим поражением легких и гипертрофированным иммунным ответом, что проявляется как резкое падение уровня кислорода в крови, цитокиновый шторм, а также сердечная и почечная недостаточность. По мнению авторов, многие из этих патологий связаны с повышенной коагуляцией крови и дисфункцией сосудов.
Геном SARS-CoV-2 кодирует 29 белков, определяющих проявления и симптомы COVID-19. Чтобы увидеть влияние белков коронавируса на эндотелиальные клетки, ученые клонировали и экспрессировали 26 из этих белков в клетках пупочной вены человека.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Ученые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавируса
По эндотелиальному ответу на сверхэкспрессию каждого белка авторы точно определили, как каждый из белков SARS-CoV-2, независимо от других, влияет на изменение эндотелиального барьера кровеносных сосудов, повышение коагуляции, воспаление и высвобождение цитокинов.
Ученые обнаружили, что 70 процентов белков коронавируса стимулируют значительные изменения проницаемости эндотелия, которые связаны с несколькими факторами:
  1. 1
    с прямым воздействием на клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов, и вызывающим эндотелиальную дисфункцию;
  2. 2
    с лизисом, или растворением эндотелиальных клеток и их гибелью;
  3. 3
    с отторжением человеческого ангиотензин-превращающего фермента 2 (hACE2) вирусными белками, которые способствуют проницаемости сосудов.
Кроме того, считают исследователи, чрезмерная реакция иммунной системы, при которой происходит комбинация иммунных клеток и нейтрофилов, вызывает производство активных форм кислорода, воспалительных цитокинов и вазоактивных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты — изменение эндотелиальных соединений, увеличение проницаемости сосудов, утечку крови и коагуляцию.
По результатам исследования авторы определили, какие из вирусных белков играют решающую роль в физиологическом ответе на вирусную инфекцию и исходя из этого подготовили рекомендации по разработке лекарств, направленных на подавление этих белков.
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