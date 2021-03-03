Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

"Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты", - сказал Вознесенский РИА Новости.