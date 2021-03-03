https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599685610.html
Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T03:10
2021-03-03T03:10
2021-03-03T03:12
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595115852_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_8b3c41d8f422bb3b90e7b5e68867750a.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595115852_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_610bcefe6640962f1f4c996e9ec72493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество