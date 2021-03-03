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Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T03:10
2021-03-03T03:12
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
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сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

03:10 03.03.2021 (обновлено: 03:12 03.03.2021)
 
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Прохожий на Большом Каменном мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
"Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты", - сказал Вознесенский РИА Новости.
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Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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