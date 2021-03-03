https://ria.ru/20210303/kontslager-1599684888.html
Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
Советских военнопленных, погибших в гитлеровских лагерях во время Великой Отечественной войны, следует отнести к числу жертв геноцида, устроенного нацистами в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T02:28
2021-03-03T02:28
2021-03-03T04:55
россия
владимир мединский
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150041/17/1500411770_0:304:2112:1492_1920x0_80_0_0_4bcea0435a5fd460dee8125cf98cd88a.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Советских военнопленных, погибших в гитлеровских лагерях во время Великой Отечественной войны, следует отнести к числу жертв геноцида, устроенного нацистами в отношении граждан СССР, такое мнение выразил помощник президента России Владимир Мединский.Как пояснил Мединский, разница в потерях – свыше трех миллионов человек – объясняется тем, что в это число входят призванные в начале войны и не дошедшие до своих воинских частей, попавшие в плен в начале войны и освобожденные в конце, оказавшиеся на оккупированной территории, пропавшие без вести. Часть из них оказалась жива; часть из тех, что погибли, учтены в числе военных потерь, еще часть – в потерях мирных жителей, а часть до сих пор не учтена нигде.Помощник президента выразил уверенность, что погибших военнопленных, вне зависимости от того, были ли они гражданскими лицами или красноармейцами, следует признать жертвами геноцида."Ибо ни в одной войне, по крайней мере в христианской истории человечества, ни одно государство никогда не уничтожало и не доводило до смерти истощением и пытками почти 60% пленных, как делали фашисты с военнопленными советскими", - заметил он.Мединский также отметил, что уровень смертности попавших в немецкий плен солдат союзников — США, Англии, Франции — сохранялась на уровне трех-четырех процентов. "Почувствуйте разницу, как говорится. Разницу в отношении нацистов к пленным русским/советским и к военнопленным европейцам и американцам, тоже врагам", - заключил помощник президента.
https://ria.ru/20210221/prichastnost-1598471481.html
https://ria.ru/20210222/kontslager-1598527111.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150041/17/1500411770_0:106:2112:1690_1920x0_80_0_0_219b256f7a443306edd33a9985c3a4b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир мединский, ссср, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Советских военнопленных, погибших в гитлеровских лагерях во время Великой Отечественной войны, следует отнести к числу жертв геноцида, устроенного нацистами в отношении граждан СССР
, такое мнение выразил помощник президента России Владимир Мединский
.
"Уничтожение советских военнопленных вроде бы относится только к потерям военнослужащих. Официальное число потерь РККА по данным Минобороны – 8,67 миллиона человек, а с учетом потерь от всех причин (убиты, умерли от ран и болезней, пропали без вести и попали в плен) - 11,9 миллиона", - написал Мединский в своей статье, приуроченной к 78-й годовщине освобождения города Ржева от гитлеровских оккупантов и опубликованной на сайте телеканала RT.
Как пояснил Мединский, разница в потерях – свыше трех миллионов человек – объясняется тем, что в это число входят призванные в начале войны и не дошедшие до своих воинских частей, попавшие в плен в начале войны и освобожденные в конце, оказавшиеся на оккупированной территории, пропавшие без вести. Часть из них оказалась жива; часть из тех, что погибли, учтены в числе военных потерь, еще часть – в потерях мирных жителей, а часть до сих пор не учтена нигде.
"Дело в том, что в лагеря военнопленных часто попадали партизаны, а то и просто мужчины призывного возраста, захваченные в плен на оккупированной территории. Это не были военнослужащие. И если мы знаем, что гитлеровцами преднамеренно истреблено около 3,1 миллиона советских военнопленных (примерно 60% от числа пленных), то из них сотни тысяч – это уничтоженные под видом военнопленных гражданские лица!" - написал Мединский.
Помощник президента выразил уверенность, что погибших военнопленных, вне зависимости от того, были ли они гражданскими лицами или красноармейцами, следует признать жертвами геноцида.
"Ибо ни в одной войне, по крайней мере в христианской истории человечества, ни одно государство никогда не уничтожало и не доводило до смерти истощением и пытками почти 60% пленных, как делали фашисты с военнопленными советскими", - заметил он.
Мединский также отметил, что уровень смертности попавших в немецкий плен солдат союзников — США
, Англии
, Франции
— сохранялась на уровне трех-четырех процентов. "Почувствуйте разницу, как говорится. Разницу в отношении нацистов к пленным русским/советским и к военнопленным европейцам и американцам, тоже врагам", - заключил помощник президента.