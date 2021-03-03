https://ria.ru/20210303/kontslager-1599684888.html

Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида

Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида

Советских военнопленных, погибших в гитлеровских лагерях во время Великой Отечественной войны, следует отнести к числу жертв геноцида, устроенного нацистами в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T02:28

2021-03-03T02:28

2021-03-03T04:55

россия

владимир мединский

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150041/17/1500411770_0:304:2112:1492_1920x0_80_0_0_4bcea0435a5fd460dee8125cf98cd88a.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Советских военнопленных, погибших в гитлеровских лагерях во время Великой Отечественной войны, следует отнести к числу жертв геноцида, устроенного нацистами в отношении граждан СССР, такое мнение выразил помощник президента России Владимир Мединский.Как пояснил Мединский, разница в потерях – свыше трех миллионов человек – объясняется тем, что в это число входят призванные в начале войны и не дошедшие до своих воинских частей, попавшие в плен в начале войны и освобожденные в конце, оказавшиеся на оккупированной территории, пропавшие без вести. Часть из них оказалась жива; часть из тех, что погибли, учтены в числе военных потерь, еще часть – в потерях мирных жителей, а часть до сих пор не учтена нигде.Помощник президента выразил уверенность, что погибших военнопленных, вне зависимости от того, были ли они гражданскими лицами или красноармейцами, следует признать жертвами геноцида."Ибо ни в одной войне, по крайней мере в христианской истории человечества, ни одно государство никогда не уничтожало и не доводило до смерти истощением и пытками почти 60% пленных, как делали фашисты с военнопленными советскими", - заметил он.Мединский также отметил, что уровень смертности попавших в немецкий плен солдат союзников — США, Англии, Франции — сохранялась на уровне трех-четырех процентов. "Почувствуйте разницу, как говорится. Разницу в отношении нацистов к пленным русским/советским и к военнопленным европейцам и американцам, тоже врагам", - заключил помощник президента.

https://ria.ru/20210221/prichastnost-1598471481.html

https://ria.ru/20210222/kontslager-1598527111.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир мединский, ссср, общество