https://ria.ru/20210303/konflikt-1599788964.html

В Ингушетии конфликт между подростками закончился ножевым ранением

В Ингушетии конфликт между подростками закончился ножевым ранением

Подросток получил ножевое ранение в результате ссоры со своим несовершеннолетним соседом в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:16

2021-03-03T17:16

2021-03-03T17:16

республика ингушетия

малгобекский район

малгобек

происшествия

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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Подросток получил ножевое ранение в результате ссоры со своим несовершеннолетним соседом в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД."Первого марта в приемное отделение Малгобекской больницы поступил несовершеннолетний житель Малгобека 2006 года рождения с ножевым ранением в области нижней трети правого бедра. Установлено, что ранение ему нанес несовершеннолетний (2009 года рождения) сосед в ходе внезапно возникшей ссоры", - говорится в сообщении.Уточняется, что с места происшествия изъят нож, пострадавшему подростку назначено амбулаторное лечение."Материалы по данному факту переданы в следственное управление следственного комитета РФ по Республике Ингушетия", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210301/izbienie-1599436136.html

республика ингушетия

малгобекский район

малгобек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, малгобекский район, малгобек, происшествия