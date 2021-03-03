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В Ингушетии конфликт между подростками закончился ножевым ранением
В Ингушетии конфликт между подростками закончился ножевым ранением
Подросток получил ножевое ранение в результате ссоры со своим несовершеннолетним соседом в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:16
2021-03-03T17:16
2021-03-03T17:16
республика ингушетия
малгобекский район
малгобек
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Подросток получил ножевое ранение в результате ссоры со своим несовершеннолетним соседом в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД."Первого марта в приемное отделение Малгобекской больницы поступил несовершеннолетний житель Малгобека 2006 года рождения с ножевым ранением в области нижней трети правого бедра. Установлено, что ранение ему нанес несовершеннолетний (2009 года рождения) сосед в ходе внезапно возникшей ссоры", - говорится в сообщении.Уточняется, что с места происшествия изъят нож, пострадавшему подростку назначено амбулаторное лечение."Материалы по данному факту переданы в следственное управление следственного комитета РФ по Республике Ингушетия", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210301/izbienie-1599436136.html
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республика ингушетия, малгобекский район, малгобек, происшествия