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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210303/koltsov-1599568734.html
Алексей Кольцов. Первый русский поэт-примитивист
Алексей Кольцов. Первый русский поэт-примитивист
Выходец из крестьянской среды. Сын сурового торговца скотом. Автор поэзии напевной, трепетной, смелой в сравнениях. Изображает Пушкина в образе могучего леса. Талант, открытый Станкевичем и Белинским. Характер откровенный и застенчивый одновременно. Жертва и певец несчастной любви. Умер от чахотки в 33 года.
2021-03-03T14:00
2021-03-03T14:00
виктор ерофеев
подкаст "заговор классиков"
россия
книги
подкаст
российская империя
воронеж
литература
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Алексей Кольцов. Первый русский поэт-примитивист
Выходец из крестьянской среды. Сын сурового торговца скотом. Автор поэзии напевной, трепетной, смелой в сравнениях. Изображает Пушкина в образе могучего леса. Талант, открытый Станкевичем и Белинским. Характер откровенный и застенчивый одновременно. Жертва и певец несчастной любви. Умер от чахотки в 33 года.
audio/mpeg
Алексей Кольцов. Первый русский поэт-примитивист
Выходец из крестьянской среды. Сын сурового торговца скотом. Автор поэзии напевной, трепетной, смелой в сравнениях. Изображает Пушкина в образе могучего леса. Талант, открытый Станкевичем и Белинским. Характер откровенный и застенчивый одновременно. Жертва и певец несчастной любви. Умер от чахотки в 33 года.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, виктор ерофеев, россия, книги, подкаст, российская империя, воронеж, литература, история, общество

Алексей Кольцов. Первый русский поэт-примитивист

14:00 03.03.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Алексей Кольцов. Первый русский поэт-примитивист
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Выходец из крестьянской среды. Сын сурового торговца скотом. Автор поэзии напевной, трепетной, смелой в сравнениях. Изображает Пушкина в образе могучего леса. Талант, открытый Станкевичем и Белинским. Характер откровенный и застенчивый одновременно. Жертва и певец несчастной любви. Умер от чахотки в 33 года.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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