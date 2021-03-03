https://ria.ru/20210303/kitay-1599708838.html

МИД Китая назвал вмешательство ЕС и США в дела России недопустимым

МИД Китая назвал вмешательство ЕС и США в дела России недопустимым

Китай считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил в среду официальный... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:48

2021-03-03T10:48

2021-03-03T16:06

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евросоюз

мид кнр

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 3 мар — РИА Новости. Китай считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ван Вэньбинь выразил надежду на то, что соответствующие страны путем консультаций и диалога смогут устранить разногласия и улучшить взаимопонимание, вместо того чтобы при любом удобном случае прибегать к применению или угрозам односторонних санкций.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против России санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Позже в МИД России заявили, что ответ на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение — это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится.

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

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россия, евросоюз, мид кнр, китай, сша, в мире