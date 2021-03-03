В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый" совместно с активистами провели акцию протеста в центре Киева с намерением передать обращение главе Европейского совета Шарлю Мишелю.
В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.
26 февраля, 20:23На Украине отключили канал, созданный журналистами закрытых СМИ
"Десятки журналистов незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый", а также сотни активистов провели акцию протеста под стенами Мариинского парка в центре столицы. Они пытались передать обращение главе Евросовета Шарлю Мишелю относительно незаконных действий власти", - говорится в эфире телеканала "Первый независимый" в среду.
Также, по словам участников акции протеста, им удалось передать свое обращение главе ЕС в электронном виде, они надеются на личную встречу.
Журналисты и активисты держат в руках плакаты с призывами прислушаться к ним. E некоторых заклеен рот скотчем, в знак того, что на Украине идет борьба со свободой слова
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
21 февраля, 13:28Порошенко потребовал закрыть телеканал "Наш"