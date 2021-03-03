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В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
Журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый" совместно с активистами провели акцию протеста в центре Киева с намерением... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:27
2021-03-03T14:27
zik (телеканал)
тарас козак
newsone
евросовет
112 украина
виктор медведчук
европейский совет
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый" совместно с активистами провели акцию протеста в центре Киева с намерением передать обращение главе Европейского совета Шарлю Мишелю.В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины."Десятки журналистов незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый", а также сотни активистов провели акцию протеста под стенами Мариинского парка в центре столицы. Они пытались передать обращение главе Евросовета Шарлю Мишелю относительно незаконных действий власти", - говорится в эфире телеканала "Первый независимый" в среду.Также, по словам участников акции протеста, им удалось передать свое обращение главе ЕС в электронном виде, они надеются на личную встречу.Журналисты и активисты держат в руках плакаты с призывами прислушаться к ним. E некоторых заклеен рот скотчем, в знак того, что на Украине идет борьба со свободой словаВ начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
https://ria.ru/20210226/ukraina-1599172933.html
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zik (телеканал), тарас козак, newsone, евросовет, 112 украина , виктор медведчук, европейский совет, владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов

14:27 03.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый" совместно с активистами провели акцию протеста в центре Киева с намерением передать обращение главе Европейского совета Шарлю Мишелю.
В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.
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"Десятки журналистов незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый", а также сотни активистов провели акцию протеста под стенами Мариинского парка в центре столицы. Они пытались передать обращение главе Евросовета Шарлю Мишелю относительно незаконных действий власти", - говорится в эфире телеканала "Первый независимый" в среду.
Также, по словам участников акции протеста, им удалось передать свое обращение главе ЕС в электронном виде, они надеются на личную встречу.
Журналисты и активисты держат в руках плакаты с призывами прислушаться к ним. E некоторых заклеен рот скотчем, в знак того, что на Украине идет борьба со свободой слова
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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ZIK (телеканал)Тарас КозакNewsOneЕвросовет112 УкраинаВиктор МедведчукЕвропейский советВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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