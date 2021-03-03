https://ria.ru/20210303/khakery-1599686916.html
Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
Компания Microsoft сообщила об обнаружении неизвестных уязвимостей нулевого дня, которые "поддерживаемые государством" хакеры из Китая использовали для атаки на РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T04:32
2021-03-03T04:32
2021-03-03T04:32
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Microsoft сообщила об обнаружении неизвестных уязвимостей нулевого дня, которые "поддерживаемые государством" хакеры из Китая использовали для атаки на локальные версии Microsoft Exchange Server с целью получения информации от различных ведомств в США.Уязвимость нулевого дня — ранее неизвестный баг в программе, который позволяет скрытно проводить вредоносные действия.В сообщении компании говорится, что "высококвалифицированная и изощренная" группа хакеров, которую Microsoft называет Hafnium, функционирует из Китая. Отмечается, что ее действия нацелены против учреждений в США для получения информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров и НПО.По данным компании, атаки проходили в три этапа. Сначала хакеры получали доступ к серверу Exchange либо с помощью украденных паролей, либо с помощью ранее не обнаруженных уязвимостей, притворившись кем-то, кто может иметь доступ. Далее они создавали вредоносный скрипт для удаленного управления взломанным сервером. После этого они использовали этот удаленный доступ с частных серверов в США для кражи данных из сети организации.Какие именно учреждения были затронуты кибератаками и удалось ли хакерам получить какую-то информацию, не сообщается. Однако отмечается, что затронутые ведомства были проинформированы. Кроме того, Microsoft выпустила обновление, которое должно защитить пользователей Exchange Server.
https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html
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microsoft corporation, китай, сша, в мире
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Microsoft сообщила об обнаружении неизвестных уязвимостей нулевого дня, которые "поддерживаемые государством" хакеры из Китая использовали для атаки на локальные версии Microsoft Exchange Server с целью получения информации от различных ведомств в США.
Уязвимость нулевого дня — ранее неизвестный баг в программе, который позволяет скрытно проводить вредоносные действия.
В сообщении компании говорится, что "высококвалифицированная и изощренная" группа хакеров, которую Microsoft называет Hafnium, функционирует из Китая. Отмечается, что ее действия нацелены против учреждений в США для получения информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров и НПО.
"Недавно Hafnium участвовала в ряде атак с использованием ранее неизвестных уязвимостей, нацеленных на локальное программное обеспечение Exchange Server", - говорится на сайте Microsoft.
По данным компании, атаки проходили в три этапа. Сначала хакеры получали доступ к серверу Exchange либо с помощью украденных паролей, либо с помощью ранее не обнаруженных уязвимостей, притворившись кем-то, кто может иметь доступ. Далее они создавали вредоносный скрипт для удаленного управления взломанным сервером. После этого они использовали этот удаленный доступ с частных серверов в США для кражи данных из сети организации.
Какие именно учреждения были затронуты кибератаками и удалось ли хакерам получить какую-то информацию, не сообщается. Однако отмечается, что затронутые ведомства были проинформированы. Кроме того, Microsoft выпустила обновление, которое должно защитить пользователей Exchange Server.