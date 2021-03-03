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В селе в ЯНАО ввели карантин по бешенству после нападения хаски на детей
В селе в ЯНАО ввели карантин по бешенству после нападения хаски на детей
Карантин по бешенству ввели для животных в селе Сеяха (ЯНАО), где собака породы хаски напала на семерых воспитанников школы-интерната, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:54
2021-03-03T13:54
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямальский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар - РИА Новости. Карантин по бешенству ввели для животных в селе Сеяха (ЯНАО), где собака породы хаски напала на семерых воспитанников школы-интерната, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.В середине февраля в селе Сеяха Ямальского района хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет. Так, по данным окружной прокуратуры, у пятерых детей были диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук. Прокуратура организовала проверку, а также планировала направить в суд исковые заявления в интересах детей о взыскании морального вреда.Как уточняли в окружном следственном управлении СК РФ, собака напала на детей прямо на территории школы-интерната, одному из воспитанников потребовалась госпитализация. Следователи выяснили, что животное принадлежит жительнице села. Правоохранители оценят качество работы местных властей по организации содержания и отлова животных.Позже представитель УМВД по Ямалу уточнил РИА Новости, что собаку застрелил участковый, которому начали поступать обращения от жителей села, в том числе от директора школы-интерната, о собаке, нападающей на детей. Животное, когда полицейский прибыл на место, бросилось на него, и участковому пришлось стрелять из табельного оружия. Его действия признаны правомерными."Карантин - мера, предусмотренная правилами, вводится даже при одном случае бешенства и прекращается через 60 дней. О "вспышке" говорить нельзя, это единичный случай... Касается только животных. На людей никакие ограничения он не накладывает. Запрещены выставки, вывоз животных с территории и так далее", - пояснил представитель пресс-службы губернатора ЯНАО.По его словам, в селе после этого случая вакцинированы все собаки, не имевшие прививок. Принадлежащая жительнице села хаски, как отметили в пресс-службе, "соприкасалась" только с одним ребенком, ему оказана вся необходимая помощь, он в порядке. В Сеяхе активизировали отлов безнадзорных животных, местных жителей предупредили об этом, добавил собеседник агентства.Руководство администрации села Сеяха ранее отказалось комментировать РИА Новости этот инцидент, сославшись на занятость. В администрации Ямальского района также не прокомментировали произошедшее. В населенном пункте, согласно актуальным данным Росстата, проживает менее 3 тысяч человек, в основном это представители коренных малочисленных народов Севера.
https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямальский район, происшествия

В селе в ЯНАО ввели карантин по бешенству после нападения хаски на детей

13:54 03.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы хаски
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар - РИА Новости. Карантин по бешенству ввели для животных в селе Сеяха (ЯНАО), где собака породы хаски напала на семерых воспитанников школы-интерната, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
В середине февраля в селе Сеяха Ямальского района хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет. Так, по данным окружной прокуратуры, у пятерых детей были диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук. Прокуратура организовала проверку, а также планировала направить в суд исковые заявления в интересах детей о взыскании морального вреда.
Как уточняли в окружном следственном управлении СК РФ, собака напала на детей прямо на территории школы-интерната, одному из воспитанников потребовалась госпитализация. Следователи выяснили, что животное принадлежит жительнице села. Правоохранители оценят качество работы местных властей по организации содержания и отлова животных.
Позже представитель УМВД по Ямалу уточнил РИА Новости, что собаку застрелил участковый, которому начали поступать обращения от жителей села, в том числе от директора школы-интерната, о собаке, нападающей на детей. Животное, когда полицейский прибыл на место, бросилось на него, и участковому пришлось стрелять из табельного оружия. Его действия признаны правомерными.
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"Карантин - мера, предусмотренная правилами, вводится даже при одном случае бешенства и прекращается через 60 дней. О "вспышке" говорить нельзя, это единичный случай... Касается только животных. На людей никакие ограничения он не накладывает. Запрещены выставки, вывоз животных с территории и так далее", - пояснил представитель пресс-службы губернатора ЯНАО.
По его словам, в селе после этого случая вакцинированы все собаки, не имевшие прививок. Принадлежащая жительнице села хаски, как отметили в пресс-службе, "соприкасалась" только с одним ребенком, ему оказана вся необходимая помощь, он в порядке. В Сеяхе активизировали отлов безнадзорных животных, местных жителей предупредили об этом, добавил собеседник агентства.
Руководство администрации села Сеяха ранее отказалось комментировать РИА Новости этот инцидент, сославшись на занятость. В администрации Ямальского района также не прокомментировали произошедшее. В населенном пункте, согласно актуальным данным Росстата, проживает менее 3 тысяч человек, в основном это представители коренных малочисленных народов Севера.
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